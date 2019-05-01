Депутат от «Единой России» похитил женщину, решив жениться

"Украв женщину, депутат шестого созыва, член фракции "Единая Россия" в Народном собрании республики решил на ней жениться. По предварительной информации, похищенная ранее занимала должность главного врача Малгобекской центральной районной больницы", - сказал собеседник агентства. Имя похитителя не называется, передает Newsru.

По его словам, ситуация урегулирована старейшинами. Свадьба намечена на ближайшее воскресенье. Депутату придется заплатить штраф в 200 тысяч рублей (более 2700 евро) в пользу малоимущих в центральной мечети, а пособникам жениха - по 100 тысяч рублей (более 1300 евро), иначе они будут отлучены от тейпа.

Этот случай вызвал резонанс в регионе, так как сами депутаты парламента не раз выступали за ужесточение наказания за похищение невест и полного искоренения древнего кавказского обычая, противоречащего исламским традициям.

В ноябре 2013 года духовные лидеры, представители общественности и власти Ингушетии во время конференции в Магасе приняли совместное решение штрафовать молодых людей, похищающих девушек для вступления в брак, на 200 тысяч рублей. Пособников женихов и тех, кто будет участвовать в укрытии украденной девушки и переговорах с ее родственниками, решили наказывать штрафом в размере 100 тыс. рублей.

В апреле 2017 года ингушский парламент внес в Госдуму законопроект, предусматривающий наказание до трех лет принудительных работ либо лишение на тот же срок свободы за похищение человека с целью вступления в брак. Законопроект был инициирован спикером республиканского парламента Зелимханом Евлоевым после инцидента в селе Кантышево Назрановского района республики. Там неизвестные похитили 19-летнюю девушку. Позже родственникам удалось вернуть девушку домой, а 20-летний подозреваемый был задержан.

Инициировавший поправки спикер Евлоев указывает, что на практике виновному в большинстве случаев удается избежать уголовной ответственности на основании примечания к данной статье, согласно которому лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.