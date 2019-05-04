Американский дипломат: Европа позволила России аннексировать Крым и сбить самолет над Донбассом

Посол США в Германии Ричард Гренелл подверг критике Европу за нерешительность в отношениях с Россией. Соответствующую позицию он озвучил в интервью Focus, которое немецкий журнал публикует в субботу, 4 мая, в печатном формате. По его словам, еще несколько десятилетий назад тот факт, что "Европа позволила России" аннексировать украинский Крым, "сбить самолет" над Донбассом, "вмешиваться в выборы и использовать химическое оружие", как в случае с двойным агентом Сергеем Скрипалем, прозвучал бы абсурдно. "Это немыслимо. Но сегодня мы знаем: именно так все и произошло", - подчеркнул Гренелл, передает Deutsche Welle.