Вс, 5.05.2019
Когда Эстония представит свою кандидатуру во временные члены Совбеза ООН, серебряная медаль явится поражением. Урмас Рейнсалу
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Обвинительный приговор за призыв присоединить Латвию к России вступил в силу

Обвинительный приговор за призыв присоединить Латвию к России вступил в силу

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Памятник Свободы. Иллюстративное фото

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Верховный суд Латвии оставил без изменений решение Рижского окружного суда, согласно которому Максиму Коптелову присуждены 140 часов принудительных работ за призыв подписаться за то, чтобы Латвия была присоединена к России, гласит опубликованное решение суда.

Таким образом, решение Рижского окружного суда от 26 апреля 2018 года вступило в силу.

Весной 2014 года житель Латвии Максим Коптелов опубликовал на сайте avaaz.org петицию о присоединении Латвии к России.

Он утверждал, что если Латвия попадет в состав России, откроются огромные перспективы развития, которые "будут намного больше", чем сейчас в ЕС. Уровень зарплат, пенсий и пособий станет гораздо благоприятнее, заявлял автор петиции. В последнем абзаце призыва было указано, что его следует воспринимать как шутку.

В феврале 2015 года он был задержан.

Ему предъявили обвинение по статье о публичном призыве ликвидировать независимость государства с целью присоединения его к другому государству. За такое преступление предусматривается лишение свободы до трех лет, принудительные работы или денежный штраф. 

В феврале 2016 года суд Курземского района Риги приговорил Коптелова к шести месяцам тюрьмы. Позже он обжаловал решение суда, а Рижский окружной суд удовлетворил апелляционную жалобу и заменил тюремное заключение 140 часами принудительных работ.

После расследования Полиция безопасности установила, что Коптелов не относится к числу известных в Латвии сторонников российской политики.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ