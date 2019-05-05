Бывшие президенты Банка Эстонии рассказали о сложных периодах в своей карьере

Находящийся в должности последние месяцы президент Ардо Ханссон стал руководителем Банка Эстонии в 2012 году. Он называет это время очень нестабильным периодом. С одной стороны, давал о себе знать глобальный финансовый кризис 2008 года, с другой - в Европы был долговой кризис, который пришел из ее южной части. "В Эстонии ситуация обстояла немного лучше. Стали происходить какие-то откаты. Но в действительности это был очень нестабильный период", - признал Ханссон.

Руководивший банком в 2005 году Андрес Липсток вспоминает прежде всего всемирный экономический кризис 2008 года. По его словам, больнее всего кризис ударил в Эстонии по тем, чья кредитная нагрузка не находилась в равновесии с доходом. "Брать новый кредит, чтобы выплачивать старый, было очень дорого. Частным лицам было тяжело", - сказал он.

Также он припомнил споры с тогдашним премьер-министром Андрусом Ансипом. Хотя правительство Эстонии держало бюджет в равновесии и кредитная нагрузка была маленькой, все помнят печально знаменитое высказывание Ансипа: "Если это кризис, то в таком кризисе я хотел бы жить". "Это высказывание пришлось опровергнуть. Это был кризис, нужно было экономить и урезать расходы", - сказал Липсток.

Вахур Крафт, который стал президентом банка в 1995 году также называет тот период турбулентным: экономический рост - 4-5%, инфлация - 29%, безработица - 10%. "Это был переходный период для экономики", - отметил он.

Однако самый переломный период пришелся на время руководства Банком Эстонии Сиймом Калласом. Он сказал, что в 1991-1992 годах бюджета по сути не было, а в 1992 инфляция составила 1000%. В Эстонии были в ходу одновременно две валюты.

"Тогда был товарный дефицит. В тот период были колоссальные изменения в структуре зарплат и цен. Потеряли те, у кого был фиксированный доход, например, пенсионеры. Этого нельзя отрицать", - признал он.

Также он отметил крайне быстрое обновление экономики, радикальные реформы, например, приватизацию, привлекавшую зарубежных инвесторов. "Это было чрезвычайно динамичное, быстро меняющееся и полное вихрей время", - резюмировал Каллас.