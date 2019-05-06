Трамп назвал массированные обстрелы Израиля актом терроризма

Президент США Дональд Трамп обратился в воскресенье, 5 мая, к жителям Газы, осудив массированные обстрелы израильской территории и предупредив, что эти террористические акты против Израиля принесут населению сектора только страдания.
"Положите конец насилию и работайте над достижением мира - это возможно!" - написал глава Белого дома в Twitter, добавив, что Соединенные Штаты "на 100 процентов поддерживают Израиль в защите его граждан".
Once again, Israel faces a barrage of deadly rocket attacks by terrorist groups Hamas and Islamic Jihad. We support Israel 100% in its defense of its citizens....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 мая 2019 г.
Возможность прекращения огня
Между тем 6 мая агентство AFP со ссылкой на три источника передало, что палестинские лидеры в секторе Газа договорились с Израилем о прекращении огня, пишет DW.com. Переговоры проходили при посредничестве Египта. По предварительной информации, предполагалось, что режим тишины может вступить в силу уже в 01.30 по местному времени (04.30 по Таллинну). Официального подтверждения информации со стороны Израиля пока не поступало.
Вечером 5 мая Армия обороны Израиля сообщила, что за минувшие 36 часов по территории страны были выпущены как минимум 600 ракет. ЦАХАЛ в свою очередь нанесла авиаудары по 200 целям на палестинских территориях. В числе целей израильской авиации были объекты радикального исламистского движения ХАМАС и террористической организации "Палестинский исламский джихад", в частности, фабрики по производству оружия, склад, а также тренировочная площадка и командный центр в здании мечети.
Протесты палестинцев на границе сектора Газа
С марта 2018 года на границе между Израилем и сектором Газа проходят демонстрации, на которых палестинцы требуют от израильской стороны прекратить блокаду этой территории. Эти акции нередко сопровождаются вспышками насилия. По данным министерства здравоохранения Палестинской национальной автономии, во время демонстраций за это время погибли около 280 палестинцев, еще несколько тысяч получили ранения.