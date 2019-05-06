Трамп назвал массированные обстрелы Израиля актом терроризма

"Положите конец насилию и работайте над достижением мира - это возможно!" - написал глава Белого дома в Twitter, добавив, что Соединенные Штаты "на 100 процентов поддерживают Израиль в защите его граждан".

Once again, Israel faces a barrage of deadly rocket attacks by terrorist groups Hamas and Islamic Jihad. We support Israel 100% in its defense of its citizens.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 мая 2019 г.

Возможность прекращения огня

Между тем 6 мая агентство AFP со ссылкой на три источника передало, что палестинские лидеры в секторе Газа договорились с Израилем о прекращении огня, пишет DW.com. Переговоры проходили при посредничестве Египта. По предварительной информации, предполагалось, что режим тишины может вступить в силу уже в 01.30 по местному времени (04.30 по Таллинну). Официального подтверждения информации со стороны Израиля пока не поступало.

Вечером 5 мая Армия обороны Израиля сообщила, что за минувшие 36 часов по территории страны были выпущены как минимум 600 ракет. ЦАХАЛ в свою очередь нанесла авиаудары по 200 целям на палестинских территориях. В числе целей израильской авиации были объекты радикального исламистского движения ХАМАС и террористической организации "Палестинский исламский джихад", в частности, фабрики по производству оружия, склад, а также тренировочная площадка и командный центр в здании мечети.

Протесты палестинцев на границе сектора Газа