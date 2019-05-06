Яак Мадисон: в ближайшее время Эстонию посетит Марин Ле Пен

Член Консервативной народной партии (EKRE) Мадисон в понедельник написал в социальной сети Facebook, что «в ближайшее время Эстонию посетит самая популярная националистка Франции, Марин Ле Пен, в сопровождении ряда других правых, в рамках выборов Европейского парламента».

Мадисон пообещал в ближайшие дни предоставить общественности больше информации о визите Ле Пен.

Лидер «Национального фронта» Ле Пен, неоднократно выступавшая с прокремлевскими высказываниями, в том числе заявляла, что НАТО должен сделать своей миссией борьбу с терроризмом и исламизмом и что в рамках этой миссии Россия должна вступить в НАТО. «Зачем нужен НАТО после развала СССР? Это главный вопрос. Почему бы не дать альянсу новую миссию — борьбу с исламизмом и терроризмом? - сказала Ле Пен в телеинтервью Cnews. - В рамках этой миссии России следовало бы вступить в НАТО».

После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Ле Пен сказала, что он олицетворяет «новое видение мира». «Он воплощает суверенный народ», - заявила она.

Ле Пен также называла присоединение Крыма к России законным. «Я ни в коем случае не считаю, что произошла противозаконная аннексия: проводился референдум, население Крыма решило присоединиться к России. Я не вижу никаких причин подвергать этот референдум сомнению», - сказала она в телеинтервью.