Тартуский университет выгоняет из общежития студентов других вузов

Такие письма получили еще несколько его друзей, которые также учатся в Тартуском колледже ТТУ и живут в общежитии Тартуского университета.

Неожиданное письмо

После запроса выяснилось, что студенческая деревня прекращает договоры со студентами других вузов, и с нового учебного года в кампусах, из которых состоят восемь общежитий, ждут, прежде всего, студентов ТУ.

Четвертый год обучающийся строительству в Тарту Йорген Кивила получил письмо в прошлую пятницу, в тот же день он обратился к администратору общежития на Нарвском шоссе с вопросом, почему договор расторгается? По словам администратора, первокурсники не помещаются в общежитие, а потому с теми студентами, которые не учатся в Тартуском университете, договоры будут расторгнуты. «Я переехал сюда уже давно и у меня бессрочный договор, - говорит Кивила. – С моими знакомыми, которые переехали в общежитие пару месяцев назад, студенческая деревня тут же заключила срочные договоры».

Поскольку студентов колледжа ТТУ в общежитии больше не ждут, Кивила с приятелями придется снимать квартиру. В студенческом городке Тартуского колледжа ТТУ общежития нет, у Аграрного университета есть два общежития, а у Высшей медицинской школы – одно.

Директор Тартуского колледжа ТТУ Лембит Ней был не в курсе изменений в студенческой деревне ТУ: «Я не думаю, что это касается слишком большого количества наших студентов». Также Ней не верит, что это превратится в особо острую проблему.

Руководитель по размещению Аграрного университета Кюллики Ааваст сказала, что, конечно, изменение условия в студенческой деревне повлияет и на аграрный вуз, однако студентам не нужно волноваться о месте жительства: «На студентов Аграрного университета это решение не повлияет, поскольку в порядке предпочтения мы всегда селим своих студентам, а в случае наличия свободных мест, предлагаем места и другим».

Ааваст добавила, что хотя учебный год заканчивается и количество ходатайств о предоставлении места небольшое, после появления этой новости она получила десяток э-писем и звонков от обеспокоенных студентов, которые выясняли возможности размещения в общежитии аграрного вуза. В общежитии этого учебного заведения сейчас проживают десять собственных студентов.

Высшая медицинская школа на запрос Tartu Postimees не ответила.

Срочные договоры

Член правления студенческой деревни, управляющей общежитиями ТУ, Урмас Петерсон сказал, что инициатива поступила от деревни, а не от руководства университета: «Мы хотим, чтобы место в общежитии, прежде всего, получали студенты нашего вуза». Сейчас в общежитиях есть 3500 мест. По словам Петерсона, изменение коснется 98 студентов: «Если договор заключил студент ТУ, но его сожитель учится в другом вузе, то их это изменение не коснется».

А не позволит ли эта возможность друзьям, обучающимся в других вузах, все же просачиваться в общежития ТУ? Петерсон признал, что такая возможность действительно есть. В случае если в общежитиях останутся свободные места, деревня разрешит студентам других вузов жить в домах ТУ, но только со срочными договорами, которые будут действительны с октября по конец июня.

По словам Петерсона, все больше студентов изъявляют желание жить в общежитии, поскольку цены на съемные квартиры в последние годы значительно поднялись. Если сейчас студент мог просить целую комнату, то с осени такой возможности больше не будет. Сначала придется жить как минимум вдвоем, но если в течение учебного места место освободится, студент сможет подать ходатайство о собственной комнате.