Эрдоган резко отреагировал на критику решения представителями бизнес-сообщества. Президент посоветовал критикам знать свое место, сообщает агентство Рейтер.

"Президент Эрдоган в привычной конспирологической манере разоблачает «темные группы, экономических саботеров и так называемых элитаристов», которые якобы сговорились против Турции, чтобы «лишить ее воли», - комментирует корреспондент Би-би-си в Турции Марк Лоуэн.

«Он никогда не отдаст Стамбул просто так. "Кто владеет Стамбулом - владеет Турцией», - так он часто говорит. Он полон решимости вернуть ключевой экономический узел страны".

Как реагируют сторонники оппозиционного кандидата

В апреле ЦИК подтвердил, что кандидат от CHP Экрем Имамоглу был избран мэром Стамбула. В своем заявлении, транслировавшемся в соцсетях, он осудил решение ЦИК и обвинил его в том, что он поддался нажиму правящей партии.

"Мы никогда не поступимся нашими принципами, - заявил Имамоглу своим сторонникам. - В этой стране живут 82 миллиона патриотов, которые будут бороться за демократию до конца".

Сторонники Имамоглу призвали избирателей к спокойствию, заявив: "Давайте будем держаться вместе, будем спокойны... Мы победим, мы победим опять".

Местные выборы прошли по всей Турции 31 марта и считались своего проверкой поддержки населением политики президента Эрдогана.

Хотя коалиция, которую возглавляет партия "Справедливости и развития" и заручилась в общей сложности 51% голосов, оппозиционная CHP одержала победу в столице страны Анкаре, Измире, а также в Стамбуле. В прошлом Эрдоган был мэром Стамбула.

Правящая партия оспаривает результаты выборов в Анкаре и Стамбуле, а оппозиция утверждает, что правительство пытается изменить результаты голосования в свою пользу.

Эрдоган твердо намерен вернуть себе Стамбул

Марк Лоуэн, корреспондент Би-би-си в Турции

Стратегия Эрдогана чревата рисками. Турецкая лира, за последний год подешевевшая на 30%, продолжает падать в цене. Политическая нестабильность явно не поможет экономике, уже находящейся в состоянии рецессии.

Именно из-за экономических проблем Эрдоган и его партия проиграли в Стамбуле. Более того, популярность Экрема Имамоглу, который был официально объявлен мэром в апреле, продолжает расти.

Его поддерживают не только сторонники оппозиционной CHP, но и других партий. Перевыборы могут закончиться более уверенной победой для него, если не будет крупных подтасовок, чего опасаются его сторонники.

В партии Эрдогана также есть разногласия по поводу необходимости проведения перевыборов. Сторонники Эрдогана убеждены, что результаты мартовских выборов были подтасованы.

Но многие члены партии признают, что они потерпели поражение, и считают, что отрицание этого лишь в очередной раз подорвет демократические принципы в Турции.