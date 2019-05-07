ЦИК Турции отменил результаты выборов мэра Стамбула, на которых в марте неожиданно победил представитель от оппозиции. Повторное голосование состоится 23 июня.
«Мы считаем, что это решение - лучший способ укрепить наше желание решать проблемы в рамках права и демократии», - прокомментировал решение ЦИК президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте.
Он настаивает, что голосование было проведено с нарушениями, и повторные выборы будут «важным шагом для укрепления демократии» в Турции.
На выборах в Стамбуле с небольшим отрывом победил кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрем Имамоглу. После этого «Партия справедливости и развития» (AK) президента Реджепа Тайипа Эрдогана оспорила результаты выборов, заявив, что они сопровождались коррупцией и нарушениями.
На повторные выборы от партии Эрдогана пойдет бывший премьер-министр Турции Бинали Йилдырым. Объявление о том, что выборы проведут заново, возмутило сторонников Имамоглу. Сам победивший кандидат назвал решение предательством.