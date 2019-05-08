Дорожный знак на парковке привел водителей в замешательство

По словам проектного руководителя TREV2 Андреса Когера, причина установки знаков - работы по уборке, и запрет на парковку действует только там, где установлен знак.

Как долго на парковке продлится такой запрет, Когер уточнить затруднился. «Пока водители соблюдают требования, и есть возможность выполнять работы по уборке», - сказал он, добавив, что дополнительную табличку с пояснением требования устанавливать не будут, однако водители все же должны считаться со знаком.

По мнению Когера, одной из причин неразберихи стало то, что кто-то решил передвинуть знак. «Людям нельзя по своему усмотрению передвигать средства организации движения или переносить их в другие места», - подчеркнул он.