Дорожный знак на парковке привел водителей в замешательство

В центре Пярну в обоих концах парковки возле моста вывешены знаки, запрещающие парковаться и останавливаться в этой зоне. Это вызвало недоумение у водителей, пишет Pärnu Postimees.
По словам проектного руководителя TREV2 Андреса Когера, причина установки знаков - работы по уборке, и запрет на парковку действует только там, где установлен знак.
Как долго на парковке продлится такой запрет, Когер уточнить затруднился. «Пока водители соблюдают требования, и есть возможность выполнять работы по уборке», - сказал он, добавив, что дополнительную табличку с пояснением требования устанавливать не будут, однако водители все же должны считаться со знаком.
По мнению Когера, одной из причин неразберихи стало то, что кто-то решил передвинуть знак. «Людям нельзя по своему усмотрению передвигать средства организации движения или переносить их в другие места», - подчеркнул он.
Недавно похожие знаки были установлены на улицах Суур- и Вяйке-Куке, где тоже выполнялись работы по уборке. Сегодня эти знаки будут убраны.