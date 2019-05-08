Киев не будет признавать выданные украинцам паспорта РФ

Он пояснил, что паспорта будут отфильтровываться по органу, которым были выданы, пишет DW.com. "Это очень легко установить. В каждом паспорте указан орган, которым он выдан, и код. Эти два населенных пункта определены - село Покровское и Новошахтинск Ростовской области", - цитирует министра агентство Українські Новини. Он также добавил, что Киев через украинские посольства обратится к правительства иностранных государств, чтобы они также признавали подобные паспорта недействительными.

Кроме того, заявил Черныш, в качестве ответной меры Киев намерен ввести персональные санкции против лиц, которые непосредственно принимают участие в незаконных действиях по выдаче паспортов украинским гражданам и фактически занимаются давлением и принуждением граждан к получению таких документов. По словам министра, такой список должностных лиц уже составляется, и Киев надеется на взаимодействие с международными партнерами по вопросам санкций за паспортизацию Донбасса.

Ранее, глава МИД Украины Павел Климкин обратился к главам внешнеполитических ведомств стран большой семерки с призывом ввести санкции против России за раздачу паспортов украинским гражданам в Донбассе.

Могут лишиться пенсий

В то же время министр по делам ветеранов Украины Ирина Фриз заявила, что жители Донбасса, получившие российские паспорта, могут быть лишены пенсионных выплат. "Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - написала политик на своей странице в Facebook.

Выдача паспортов будет продолжена

Россия не намерена прекращать выдачу паспортов в Донбассе, даже если официальным Киевом они будут признаны недействительными. "Мы продолжим выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, и которые подпадают под действие президентского указа", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, упрощающий процедуру предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Как было заявлено в документе, решение было принято по гуманитарным соображениям в целях защиты прав и свобод человека и гражданина.