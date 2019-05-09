"Реал" готов отдать за Неймара астрономическую сумму

По данным источника, французский клуб может согласиться продать форварда, если получит за него € 350 млн, а также колумбийского полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса. Хамес, который выступает за «Баварию» на правах аренды, уже сообщил одноклубникам, что может перейти в «ПСЖ».

Впрочем, помешать трансферу может «Бавария», которая имеет право приоритетного выкупа колумбийца за € 42 млн. Но немецкий клуб может отказаться от выкупа игрока из-за его конфликта с главным тренером Нико Ковачем.