В Таллинне откроют парк для диск-гольфа

«Раньше жители столицы нечасто оказывались в Ярвеском лесу, но теперь у них появится отличная возможность открыть для себя этот лес, особенно учитывая, что рядом совсем скоро будет завершено строительство пешеходной и велосипедной дорожки. Надеемся, что среди тысяч любителей диск-гольфа многие найдут дорогу в новый парк для диск-гольфа. Протяженность новой трассы для диск-гольфа с 18 корзинами составляет 1,7 километра. Она находится в лесу около Вильяндиского шоссе и озера Юлемисте, куда можно попасть через парковку по адресу Вильяндиское шоссе, 13д на перекрестке шоссе и улицы Валдеку», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

В феврале этого года он подписал договор с президентом Эстонского союза диск-гольфа Рейном Ротмейстером, согласно которому управа района Кесклинн передала союзу на три года участок размером 12,7 гектара для создания парка для диск-гольфа. Государственный Департамент окружающей среды для защиты ландшафта решил закрыть площадку для диск-гольфа, находившуюся в Нымме в природоохранной зоне леса Хюппемяэ. Управе района Кесклинн совместно с Управой района Нымме, Департаментом окружающей среды, Ныммеским диск-гольф клубом Drive In и Эстонским союзом диск-гольфа удалось найти новое место, которое отвечает всем установленным требованиям и подходит для диск-гольфа. Официальное название нового парка – Ярвеский диск-гольф парк Coolbet.

Старейшина района Нымме Грете Шиллис отметила, что рада тому, что площадке для диск-гольфа, находившийся в течение шести лет в Нымме, удалось найти новое место в Кесклинне. «Площадка для диск-гольфа становилась все популярнее и Государственный Департамент окружающей среды решил закрыть ее в марте этого года, так как она стала наносить урон природе. В итоге при сотрудничестве различных учреждений удалось найти новое место, которое находится рядом с Нымме», - отметила Шиллис.