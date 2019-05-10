Желанная пляжная фигура за 6 недель

Если этот образ согревает и вашу душу, то самое время уже сегодня сделать шаг к реализации этого идеала. Один вариант – поспешить в тренажерный зал, придерживаясь программы питания, продуманной до молекулы. Другой вариант – забронировать консультацию у пластического хирурга The Health Clinic. Следует признать, что последнее будет значительнее результативнее, если вы желаете иметь молодую, полную грудь совершенной формы. Этого невозможно достичь ни одной тренировкой или программой питания.

Восстановление после операции по увеличению груди в среднем занимает от 4 до 6 недель, поэтому именно сейчас подходящий момент, чтобы в пик пляжного сезона ощутить радость от своей новой, усовершенствованной внешности.

Второй процедурой, которая позволяет получить значительные результаты за столь же короткое время, является липофилинг. Говоря простыми словами, липофилинг позволяет переместить жир тела оттуда, где он для вас нежелателен, туда, где вам хотелось бы видеть себя чуть более пухленькой. Липофилинг – прекрасная процедура для максимально естественного достижения результата, поскольку речь идет о жировой ткани собственного тела.

Вдобавок к прекрасному нынешнему периоду ниже приведены еще четыре причины, по которым эта долго зревшая идея заслуживает осуществления именно здесь и сейчас.

1. Возросшая уверенность в себе

Если хирургическая процедура помогает человеку улучшить восприятие своего «я» и самооценку, то почему нельзя принимать ее как любую другую технику саморазвития?

Пластическую хирургию можно делать по очень многим причинам. Начиная от удаления нежеланного жира и заканчивая удалением шрамов от порезов и ожогов, которые своим существованием ежедневно напоминают человеку какую-то пережитую травму. Некоторые выбирают хирургию, чтобы убрать визуальные напоминания о недостойном обращении в прошлом.

По какой бы причине ни была предпринята процедура пластической хирургии, новая улучшенная внешность хорошо влияет на самооценку, что, в свою очередь, позитивно сказывается на других аспектах повседневной жизни. Это невероятно повышает эмоциональный тонус, что приближает вас не только к идеалу внешности, но и к духовному здоровью и целостности личности.

2. Пластическая хирургия стала мейнстримом

Косметическая промышленность является одной из крупнейших отраслей промышленности на нашей планете, поэтому почему мы должны полагать, что процедуры пластической хирургии скорее редко встречаются в обществе?

Учитывая развитие науки, медицины и общества, во всех отношениях нормально позволить подкорректировать свою внешность. По той же причине, почему идут к дантисту на жемчужную чистку или красивое выравнивание ряда зубов, разумно отшлифовать свою внешность и в других аспектах. Особенно в том случае, если тренировка или диета не могут дать желаемый результат.