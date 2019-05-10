Желанная пляжная фигура за 6 недель

Лето маячит на горизонте и кто из нас не желает в прекрасную пляжную погоду выйти в лучшей версии самих себя. Мягкая, шелковистая, увлажненная морской водой кожа сверкает под солнцем на красивых округлостях.
Если этот образ согревает и вашу душу, то самое время уже сегодня сделать шаг к реализации этого идеала. Один вариант – поспешить в тренажерный зал, придерживаясь программы питания, продуманной до молекулы. Другой вариант – забронировать консультацию у пластического хирурга The Health Clinic. Следует признать, что последнее будет значительнее результативнее, если вы желаете иметь молодую, полную грудь совершенной формы. Этого невозможно достичь ни одной тренировкой или программой питания.
Восстановление после операции по увеличению груди в среднем занимает от 4 до 6 недель, поэтому именно сейчас подходящий момент, чтобы в пик пляжного сезона ощутить радость от своей новой, усовершенствованной внешности.
Второй процедурой, которая позволяет получить значительные результаты за столь же короткое время, является липофилинг. Говоря простыми словами, липофилинг позволяет переместить жир тела оттуда, где он для вас нежелателен, туда, где вам хотелось бы видеть себя чуть более пухленькой. Липофилинг – прекрасная процедура для максимально естественного достижения результата, поскольку речь идет о жировой ткани собственного тела.
Вдобавок к прекрасному нынешнему периоду ниже приведены еще четыре причины, по которым эта долго зревшая идея заслуживает осуществления именно здесь и сейчас.
1. Возросшая уверенность в себе
Если хирургическая процедура помогает человеку улучшить восприятие своего «я» и самооценку, то почему нельзя принимать ее как любую другую технику саморазвития?
Пластическую хирургию можно делать по очень многим причинам. Начиная от удаления нежеланного жира и заканчивая удалением шрамов от порезов и ожогов, которые своим существованием ежедневно напоминают человеку какую-то пережитую травму. Некоторые выбирают хирургию, чтобы убрать визуальные напоминания о недостойном обращении в прошлом.
По какой бы причине ни была предпринята процедура пластической хирургии, новая улучшенная внешность хорошо влияет на самооценку, что, в свою очередь, позитивно сказывается на других аспектах повседневной жизни. Это невероятно повышает эмоциональный тонус, что приближает вас не только к идеалу внешности, но и к духовному здоровью и целостности личности.
2. Пластическая хирургия стала мейнстримом
Косметическая промышленность является одной из крупнейших отраслей промышленности на нашей планете, поэтому почему мы должны полагать, что процедуры пластической хирургии скорее редко встречаются в обществе?
Учитывая развитие науки, медицины и общества, во всех отношениях нормально позволить подкорректировать свою внешность. По той же причине, почему идут к дантисту на жемчужную чистку или красивое выравнивание ряда зубов, разумно отшлифовать свою внешность и в других аспектах. Особенно в том случае, если тренировка или диета не могут дать желаемый результат.
Исходные причины того, почему люди решаются на хирургическую коррекцию, такие же, как и те, по которым они отправляются в спортивные клубы, тренажерные залы или к косметологу: люди желают заботиться о своей внешности и здоровье. Мы живем в обществе, где внешность играет важную роль – не только в глазах других, но и в наших собственных глазах.
Известная доля тщеславия сама по себе понятна. Точно так же, как мы чувствуем необходимость заботиться о своем здоровье, мы чувствуем также потребность заботиться о том, чтобы наша физическая внешность была возможно лучшей версией нас самих.
3. Устранив свою неуверенность, можно сосредоточиться на своих сильных сторонах
Глядя в зеркало, женщины замечают гораздо больше, чем средний мужчина. Они видят редкие волосы там, где мужчина не заметит ничего особенного, они ощущают неуверенность из-за слишком тонких губ, они недовольны видом своей груди и чувствуют себя плохо из-за излишнего жира на руках. Многие, если не большинство из этих «забот», на самом деле необоснованны, но речь не об этом. Цель – чувствовать себя как можно лучше, цель – смотреть в зеркало и каждый день видеть там лучшую версию себя. Мы не сможем этого делать, если, глядя в зеркало, видим только изъяны, поскольку сосредоточиваясь на них, мы забываем гораздо более важное – свое чувство юмора, твердость духа, мудрость и жизненный опыт. Если мы можем что-то предпринять, чтобы, глядя в зеркало, больше не видеть прежде всего дефекты во внешности или физические недостатки, мы могли бы сосредоточиться на том, что действительно важно в жизни. Если для этого нужен липофилинг или операция по увеличению груди, то пусть будет! Исследований, которые подтверждают слова о том, что процедуры пластической хирургии повышают качество жизни, очень много.
4. Пластическая хирургия гораздо доступнее по ценам, чем вы думали
Давно уже не нужно платить тысячи сразу или до желаемой операции. Сегодня можно выбирать вполне приемлемые платежные решения, в результате можно отточить свою внешность в соответствии со своим идеалом и сделать это за счет меньших ежемесячных расходов, чем большинство тратит на кофе.
Учитывая продолжающийся рост популярности пластической хирургии в Эстонии, есть смысл зарегистрироваться на консультацию при первой возможности. Пляжный сезон уже на подходе и мысли, приведенные в этой статье, свойственны многим женщинам.
В Таллинне вас ждет Центр красоты и здоровья The Health Clinic. Тел.: 6 000 925 | clinic@thehealthclinic.eu.
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