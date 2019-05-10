В Таллинне изменятся маршруты трех автобусов

Rus.Postimees.eeТаллиннВ Таллинне изменятся маршруты трех автобусовВ Таллинне изменятся маршруты трех автобусовrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии10 мая 2019, 12:00Автобус. Иллюстративное фото.ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/EMFВ Таллинне в связи с работами на улице Вана-Лыуна в выходные дни автобусы трех линий будут ходить по измененному маршруту.В связи с работами на улице Вана-Лыуна автобусы линий 3, 39 и 73 с начала дня 11 мая и до конца дня 12 мая будут выезжать со стоянки на улицу Веэренни, сообщает Раэпресс.Отменяется остановка "Веэренни" на улице Вана-Лыуна. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарииавтобусизменениямаршрут