Пт, 10.05.2019
Никто не даст им гражданства из Брюсселя. Но в конечном итоге проблема, вероятно, решится. Яна Тоом

В Таллинне изменятся маршруты трех автобусов

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Автобус. Иллюстративное фото.

ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/EMF

В Таллинне в связи с работами на улице Вана-Лыуна в выходные дни автобусы трех линий будут ходить по измененному маршруту.

В связи с работами на улице Вана-Лыуна автобусы линий 3, 39 и 73 с начала дня 11 мая и до конца дня 12 мая будут выезжать со стоянки на улицу Веэренни, сообщает Раэпресс.

Отменяется остановка "Веэренни" на улице Вана-Лыуна.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ