Урмас Рейнсалу призывает коллег из ЕС отреагировать на действия России на Украине

«Украина по-прежнему сталкивается в провокациями, враждебными действиями и вмешательством в ее внутренние дела со стороны России, - сказал министр в преддверии встречи. - Недавнее решение России предоставить проживающим на временно оккупированных территорий Восточной Украины украинцам возможность в ускоренном порядке получить российское гражданство — это очередной дестабилизирующий шаг, препятствующий урегулированию конфликта».

«Я намерен поднять этот вопрос на завтрашней встрече с моими коллегами по ЕС. Действия России показали, что она не заинтересована в том, чтобы предпринимать шаги для выполнения Минского протокола и дэскалации обстановки. ЕС должен быть готов решительно отреагировать на это», - отметил Рейнсалу.