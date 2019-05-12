Урмас Рейнсалу призывает коллег из ЕС отреагировать на действия России на Украине

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в понедельник примет участие в заседании совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, где планирует призвать своих европейских коллег отреагировать на действия России на Украине, сообщил МИД.
«Украина по-прежнему сталкивается в провокациями, враждебными действиями и вмешательством в ее внутренние дела со стороны России, - сказал министр в преддверии встречи. - Недавнее решение России предоставить проживающим на временно оккупированных территорий Восточной Украины украинцам возможность в ускоренном порядке получить российское гражданство — это очередной дестабилизирующий шаг, препятствующий урегулированию конфликта».
«Я намерен поднять этот вопрос на завтрашней встрече с моими коллегами по ЕС. Действия России показали, что она не заинтересована в том, чтобы предпринимать шаги для выполнения Минского протокола и дэскалации обстановки. ЕС должен быть готов решительно отреагировать на это», - отметил Рейнсалу.
Главы МИД ЕС также планируют обсудить на встрече обстановку в Ливии и регион Сахель. Перед встречей министры также встретятся со своими коллегами из стран Восточного партнерства, чтобы отметить десятилетие Восточного партнерства и обсудить будущее программы.