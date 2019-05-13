Головокружительный "прыжок супермена" принес американскому бегуну победу

Это случилось на турнире SEC Outdoor Track & Field Championships в Фейетвилле.

Такер лидировал почти весь забег, но на финише его почти догнал другой американец – Роберт Грант, который тренируется вместе с Инфинитом в одной группе.

И тогда Такер, чтобы не упустить победу, совершил удивительный нырок, который в сети сразу же назвали «прыжком супермена».