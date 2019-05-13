Пн, 13.05.2019
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Головокружительный "прыжок супермена" принес американскому бегуну победу

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Инфинит Такер.

ФОТО: Facebook / Infinite Tucker

Американец Инфинит Такер, которому в конце мая исполнится 20 лет, поразил всех на финише 400-метровки с барьерами, передает блог "Под прицелом".

 Это случилось на турнире SEC Outdoor Track & Field Championships в Фейетвилле.

Такер лидировал почти весь забег, но на финише его почти догнал другой американец – Роберт Грант, который тренируется вместе с Инфинитом в одной группе.

И тогда Такер, чтобы не упустить победу, совершил удивительный нырок, который в сети сразу же назвали «прыжком супермена».

Роберт Грант, – парень, проигравший Инфиниту финиш – кажется, не слишком доволен: «Если я скажу в микрофон все, что думаю по этому поводу, тренер выгонит меня из группы».

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