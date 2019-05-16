Перевернули с ног на голову: в Эстонии приложение для голосования на выборах вызвало шквал критики

Сегодня утром активированное приложение для э-голосования на выборах в Европарламент оказалось бракованным, поскольку список кандидатов в нем перевернут с ног на голову, сообщает Postimees.
Например, первые номера социал-демократов согласно избирательным спискам Марина Кальюранд, Свен Миксер и Ивари Падар. В приложении их последовательная другая: Миксер, Падар, Кальюранд.
Не лучше дела обстоят у Партии реформ, где из последовательности Андрус Ансип, Таави Рыйвас, Урмас Паэт в приложении вышло Рыйвас, Паэт, Ансип.
В избирательном списке EKRE в приложении первым номером стоит Анти Пооламетс, который на самом деле в списке только четвертый.
Партия «Ээсти 200» уже обратилась с официальным запросом в избирательную комиссию и потребовала информацию о произвольно измененных избирательных списках.
В соцсетях также выразили недовольство люди с дефектами зрения, поскольку приложение поддерживает не все операционные системы.
«Хочу передать привет создателям приложения. Очевидно, что они не выполнили свою работу на отлично, поскольку приложение в MacOs не пускает ни одного человека с дефектами зрения. Интересно, когда наше государство при создании услуг начнет думать обо всех?» - спрашивает журналист с дефектами зрения Якоб Росин в соцсетях и отмечает, что на платформе Windows доступ все же есть.