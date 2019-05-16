Перевернули с ног на голову: в Эстонии приложение для голосования на выборах вызвало шквал критики

Например, первые номера социал-демократов согласно избирательным спискам Марина Кальюранд, Свен Миксер и Ивари Падар. В приложении их последовательная другая: Миксер, Падар, Кальюранд.

Кандидаты социал-демократов в неверном порядке. ФОТО: Kuvatõmmis

Не лучше дела обстоят у Партии реформ, где из последовательности Андрус Ансип, Таави Рыйвас, Урмас Паэт в приложении вышло Рыйвас, Паэт, Ансип.

В избирательном списке EKRE в приложении первым номером стоит Анти Пооламетс, который на самом деле в списке только четвертый.

Партия «Ээсти 200» уже обратилась с официальным запросом в избирательную комиссию и потребовала информацию о произвольно измененных избирательных списках.

В соцсетях также выразили недовольство люди с дефектами зрения, поскольку приложение поддерживает не все операционные системы.