Чт, 16.05.2019
Центристской партии необходимо пойти на столкновение с EKRE по какому-то вопросу. Пеэтер Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Перевернули с ног на голову: в Эстонии приложение для голосования на выборах вызвало шквал критики

Перевернули с ног на голову: в Эстонии приложение для голосования на выборах вызвало шквал критики

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Реформисты в неверном порядке в приложении.

ФОТО: Kuvatõmmis

Сегодня утром активированное приложение для э-голосования на выборах в Европарламент оказалось бракованным, поскольку список кандидатов в нем перевернут с ног на голову, сообщает Postimees.

Например, первые номера социал-демократов согласно избирательным спискам Марина Кальюранд, Свен Миксер и Ивари Падар. В приложении их последовательная другая: Миксер, Падар, Кальюранд.

Кандидаты социал-демократов в неверном порядке.

ФОТО: Kuvatõmmis

Не лучше дела обстоят у Партии реформ, где из последовательности Андрус Ансип, Таави Рыйвас, Урмас Паэт в приложении вышло Рыйвас, Паэт, Ансип.

В избирательном списке EKRE в приложении первым номером стоит Анти Пооламетс, который на самом деле в списке только четвертый.

Партия «Ээсти 200» уже обратилась с официальным запросом в избирательную комиссию и потребовала информацию о произвольно измененных избирательных списках.

В соцсетях также выразили недовольство люди с дефектами зрения, поскольку приложение поддерживает не все операционные системы.

«Хочу передать привет создателям приложения. Очевидно, что они не выполнили свою работу на отлично, поскольку приложение в MacOs не пускает ни одного человека с дефектами зрения. Интересно, когда наше государство при создании услуг начнет думать обо всех?» - спрашивает журналист с дефектами зрения Якоб Росин в соцсетях и отмечает, что на платформе Windows доступ все же есть.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ