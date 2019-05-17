Загадочные пожары: возле старой больницы огонь охватил очередное здание

Когда спасатели приехали, дом полыхал открытым огнем. Рядом стоял автомобиль, владельца которого оповестили и он успел отъехать от места пожара, пишет Tartu Postimees.

Во время работ по тушению около пяти часов утра обрушилась стена. К счастью, никто не пострадал. Также загорелась стена соседнего здания, которую удалось потушить за полчаса.

Причины возгорания выясняются. «Был за границей, утром получил сообщение, что дом горел, больше ничего об этом сказать не могу», - сказал член правления фирмы Aurorette, которой принадлежит комплекс инфекционной больницы, Каймо Сепп.

Поджог или халатность

Следственная группа, криминалисты и чиновник Спасательного департамента вчера провели на месте происшествия первые следственный мероприятия, в том числе собрали доказательства и информацию для расследования и экспертизы.

«Хотя причины возникновения пожара еще выясняются, у следственной группы, на основании предварительной информации, есть основание подозревать поджог или халатное обращение с открытым огнем», - сказал капитан полиции Тартуского полицейского отделения Тауно Пярли.

Обстоятельства пожара выяснятся в ходе начатого уголовного производства. Если у кого-то есть информация, которая может помочь выяснить причины пожара на Лина,7, просят сообщить об этом полиции по телефону 730 8661 или электронной почте tauno.parli@politsei.ee.

В последний раз спасатели отправлялись на улицу Лина 10 апреля, когда в главном здании старой инфекционной больницы, в доме под номером шесть, вспыхнул небольшой пожар. «Причиной небольшого пожара стала халатное курение», - сказал руководитель по коммуникации Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.

Несколько пожаров

В том же доме большие пожары произошли в феврале 2018 года и августе 2017 года, в двух случаях из зданий эвакуировали несколько десятков людей.

Полиция в связи с пожарами в доме на Лина, 6 начала уголовное производство по статье о поджоге 23 августа 2017 года и 22 февраля 2018 года. 15 июня 2018 года Лыунаская префектура завершила уголовное производство, поскольку во время расследования не удалось установить, кто совершил преступление.

В Тарту в Шанхае с 2017 года горели десятки буток и гаражей, в одном случае погибла пожилая дама. Несколько раз спасатели отправлялись тушить пожар на кладбище Паулусе и улицу Лина. В университетском городе орудует поджигатель?

«Эти события нельзя между собой связывать, - сказал Марек Кийк. – Причиной смерти пожилой женщины стал пожар, который вызвала самодельная топка. Самая большая проблема – пустующие здания, где орудуют посторонние люди. Лучшим решением было реновировать такие дома или снести».

Планирующий на месте бывшего комплекса инфекционной больницы построить новый жилой район Aurorette почти уже получил разрешение на строительство. «В этом году надеемся начать строительство», - сказал Каймо Сепп.