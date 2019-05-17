Центр Таллинна: вместо африканской пустыни - африканский сад?

«Ландшафтный архитектор Департамента окружающей среды создал эскиз, согласно которому на территории будет создана зона для отдыха. В качестве одного из элементов этой зоны построен общественный огород, где местные жители смогут выращивать зелень в ящиках. Кроме этого, была создана ведущая вдоль огорода дорожка. В будущем планируется установить скамейки, парковку для велосипедов и другие необходимые элементы», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Почему Африканский сад? Дело в том, что улица Выйстлусе в конце XIX века носила название Африканской - Aafrika tänav, так как вокруг находились пустыри, которые напоминали жителям тогдашнего Ревеля африканскую пустыню, в их представлении разумеется.

Концепция Африканского сада разработана Департаментом окружающей среды, Управой района Кесклинн и обществом Юхкентали.

«Хочу поблагодарить общество Юхкентали и местных жителей, которые очень активно участвуют в развитии своего микрорайона. Надеемся, что в ближайшие несколько лет зеленая зона на углу улиц Пюссироху и Выйстлусе превратится в настоящий Африканский сад», - добавил Свет.