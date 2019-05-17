Талантливо: в Таллинне водитель Bolt устроил ДТП на пустом месте
Читатель Rus.Postimees Роман прислал в редакцию видео инцидента, произошедшего сегодня вечером в Таллинне на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Тонди.
"Вот такие нарушители работают в фирме Bolt и перевозят пассажиров! Ужас. А еще говорят, что все водители прошли обучение!", - возмутился читатель.
Судя по видео, водитель Bolt пытается развернуться в неположенном месте, когда на его пути попадается едущий по своей полосе автомобиль. Тогда таксист резко поворачивает влево и налетает на дорожный знак.