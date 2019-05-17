Пт, 17.05.2019
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  • Талантливо: в Таллинне водитель Bolt устроил ДТП на пустом месте

Талантливо: в Таллинне водитель Bolt устроил ДТП на пустом месте
Видео

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Читатель Rus.Postimees Роман прислал в редакцию видео инцидента, произошедшего сегодня вечером в Таллинне на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Тонди.

"Вот такие нарушители работают в фирме Bolt и перевозят пассажиров! Ужас. А еще говорят, что все водители прошли обучение!", - возмутился читатель.

Судя по видео, водитель Bolt пытается развернуться в неположенном месте, когда на его пути попадается едущий по своей полосе автомобиль. Тогда таксист резко поворачивает влево и налетает на дорожный знак.

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