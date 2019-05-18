Сб, 18.05.2019
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  • Фото: в Таллинне выставлена на продажу квартира, поразительная во всех отношениях

Фото: в Таллинне выставлена на продажу квартира, поразительная во всех отношениях

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ФОТО: KV.EE

В таллиннском районе Пирита продается квартира, в которой одно экстравагантное решение сменяет другое, еще более роскошное, пишет портал Kodustiil

В Пирита выставлена на продажу стильная квартира, больше похожая на дом: ее площадь целых 230 квадратных метра. К тому же она буквально переполнена оригинальными решениями интерьера. 

ФОТО: KV.EE

Из окон открываются виды на четыре стороны, а из гостиной имеется выход на крытую террасу площадью более двадцати метров. 

ФОТО: KV.EE

В роскошной ванной комнате имеется окно, а в отдельно находящемся помещении - туалет с биде. Паровая баня доставляет дополнительное удовольствие. 

ФОТО: KV.EE

Гардеробными системами TANK оснащены не только шкафы в спальнях, но и отдельная гардеробная, примыкающая к самой большой спальне.

ФОТО: KV.EE

Дизайн и обстановка всей квартиры производят сильное впечатление. Из прихожей в гостиную ведет мраморная лестница, в гостиной, кухне и ванной сраморные полы, в спальнях - натуральный паркет. 

ФОТО: KV.EE

В доме - четырнадцать квартир. С деталями можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.

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