Автобус с пассажирами на шоссе Таллинн-Нарва утром попал в тяжелую аварию

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, по данным которой в 9.23 на 96 километре шоссе Таллинн-Нарва автобус врезался сзади в автомобиль Renault Megan в тот момент, когда легковая машина начала сворачивать влево.

Пресс-секретарь департамента отметил, что в момент аварии в автобусе было 15 пассажиров и водитель, никто из них не пострадал. В то же время, «скорая помощь» увезла с места аварии в больницу двух человек, ехавших в легковой машине.