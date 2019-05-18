Сб, 18.05.2019
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  • Автобус с пассажирами на шоссе Таллинн-Нарва утром попал в тяжелую аварию

Автобус с пассажирами на шоссе Таллинн-Нарва утром попал в тяжелую аварию
Есть пострадавшие

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Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Автобус с пассажирами на шоссе Таллинн-Нарва в субботу утром попал в тяжелую аварию, в которой пострадали два человека.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, по данным которой в 9.23 на 96 километре шоссе Таллинн-Нарва автобус врезался сзади в автомобиль Renault Megan в тот момент, когда легковая машина начала сворачивать влево.

Пресс-секретарь департамента отметил, что в момент аварии в автобусе было 15 пассажиров и водитель, никто из них не пострадал. В то же время, «скорая помощь» увезла с места аварии в больницу двух человек, ехавших в легковой машине.

Водитель автобуса был трезв, у него действующие водительские права.

Движение на месте аварии регулирует полиция.

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