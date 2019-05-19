Внимание, водители: на дорогах в Харьюмаа, Тартумаа, Ида-Вирумаа вводят ограничения
Центр управления дорожным движением Департамента шоссейных дорог сообщает, что завтра на многих дорогах Эстонии будут введены ограничения. Водителей призывают быть внимательными и следовать временной организации движения.
С 18.30 завтрашнего дня до 11.00 вторника, 21 мая в Ляэне-Вирумаа будет закрыта для движения дорога Имасту (0,1-0,3 км) в связи с ремонтными работами на железнодорожном переезде. Объезд через Тапа.
В Тартумаа на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Кяревере (164,0–165,0 км) в связи с работами по ограждению будет закрыта одна полоса и введено ограничение скорости.
В понедельник, 20 мая, начинаются работы по реконструкции шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре на участке Тууди-Ридасе (50,1–56,3 км). Водителей просят следовать временной организации движения. При необходимости передвижении на пароме на Сааремаа или на материк следует учитывать, что на дорогу уйдет больше времени.
В Йыгевамаа на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа на участке Неанурме-Пиккнурме (135,1–142,2 км) в связи с ремонтом дорожного покрытия вводится ограничение скорости. Работы пройдут до 27 мая.
В Йыгевамаа и Тартумаа на шоссе Тарту-Йыгева-Аравете на участке Табивере-Паламузе (9,4–32,0 км) будет закрыта одна полоса и введено ограничение скорости в связи с ремонтом дорожного покрытия.
В Ида-Вирумаа на шоссе Ийзаку-Тудулинна-Авинурме (0,8–16,6 км) в связи с работами вводятся ограничения скорости.
В Харьюмаа и Ляэнемаа на шоссе Аасмяэ-Хаапсалу-Рохукюла на участке Аасмяэ-Ристи (1,2–40,0) будут проводится работы по разметке дорожного покрытия.
В Харьюмаа будут введены следующие ограничения скорости:
- На Ярвекальда-теэ (0,0–0,9 км) из-за дорожного ремонта будет закрыта одна полоса и введено ограничение скорости.
- На шоссе Таллинн-Нарва на участке Таллинн-Маарду (10,6–17,4 км) из-за работ будет ограничена скорость.
- На Таллиннской окружной дороге (7,0–8,2 км) из-за ремонта дорожного покрытия будет введено ограничение скорости.
21 мая с 13 до 14 часов в Ляэне-Вирумаа на шоссе Тарту-Йыгева-Аравете будет закрыт для движения мост Пийбе (71,1–71,4 км). Объезд через Ракке.
Все действующие на данный момент ограничения дорожного движения может посмотреть на tarktee.ee или узнать по короткому номеру дорожной службы 1510.