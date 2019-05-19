Внимание, водители: на дорогах в Харьюмаа, Тартумаа, Ида-Вирумаа вводят ограничения

С 18.30 завтрашнего дня до 11.00 вторника, 21 мая в Ляэне-Вирумаа будет закрыта для движения дорога Имасту (0,1-0,3 км) в связи с ремонтными работами на железнодорожном переезде. Объезд через Тапа.

В Тартумаа на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Кяревере (164,0–165,0 км) в связи с работами по ограждению будет закрыта одна полоса и введено ограничение скорости.

В понедельник, 20 мая, начинаются работы по реконструкции шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту-Курессааре на участке Тууди-Ридасе (50,1–56,3 км). Водителей просят следовать временной организации движения. При необходимости передвижении на пароме на Сааремаа или на материк следует учитывать, что на дорогу уйдет больше времени.

В Йыгевамаа на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа на участке Неанурме-Пиккнурме (135,1–142,2 км) в связи с ремонтом дорожного покрытия вводится ограничение скорости. Работы пройдут до 27 мая.

В Йыгевамаа и Тартумаа на шоссе Тарту-Йыгева-Аравете на участке Табивере-Паламузе (9,4–32,0 км) будет закрыта одна полоса и введено ограничение скорости в связи с ремонтом дорожного покрытия.

В Ида-Вирумаа на шоссе Ийзаку-Тудулинна-Авинурме (0,8–16,6 км) в связи с работами вводятся ограничения скорости.

В Харьюмаа и Ляэнемаа на шоссе Аасмяэ-Хаапсалу-Рохукюла на участке Аасмяэ-Ристи (1,2–40,0) будут проводится работы по разметке дорожного покрытия.

В Харьюмаа будут введены следующие ограничения скорости:

На Ярвекальда-теэ (0,0–0,9 км) из-за дорожного ремонта будет закрыта одна полоса и введено ограничение скорости.

На шоссе Таллинн-Нарва на участке Таллинн-Маарду (10,6–17,4 км) из-за работ будет ограничена скорость.

На Таллиннской окружной дороге (7,0–8,2 км) из-за ремонта дорожного покрытия будет введено ограничение скорости.

21 мая с 13 до 14 часов в Ляэне-Вирумаа на шоссе Тарту-Йыгева-Аравете будет закрыт для движения мост Пийбе (71,1–71,4 км). Объезд через Ракке.