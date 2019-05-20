Яанус Виханд: «Разговоры о необратимо подрываемой репутации Эстонии преувеличены»

- Выбранная лучшим руководителем прошлого года Кай Реало сказала, что для того, чтобы работать на самой верхушке огромной машины нужно иметь чувство юмора. Насколько важное место юмор занимает в вашей работе?

- Юмор очень важен. Жизнь нельзя воспринимать на полном серьезе. Каждый человек должен понимать шутку, не обижаться и не реагировать на всякие пустяки. Я считаю, что в действительности жизнь хороша и у тех, кто все время жалуется. На жизнь нужно смотреть с оптимизмом.

- Вы говорили, что считаете себя ленивым человеком. Помогает ли и как ваша лень вам в руководстве?

- Я воспринимаю это так, что я очень ленивый, чтобы заниматься бессмысленными делами! Это и один из принципов Coop. Просто перекладывать бумажки с одного места на другое совершенно бессмысленно. Нужно понимаю, что и почему ты делаешь. Вместо спешки нужно думать. В итоге потратишь меньше времени и ресурсов.

Я сам считаю крайне важным, если у тебя есть какая-то идея, то с ней нужно переспать. Ночью мозг переработает идею, и к утру картинка проясняется. У меня есть своя техника засыпания. Представляю, что проваливаюсь в кровать, и когда достигаю дна, то уже сплю. Я к этому долго привыкал, зато теперь могу уснуть практически в любой ситуации.

- Бывший руководитель высшего звена Дэвид О´Брук говорил, что эстонские руководители боятся признавать неудачи и ошибки, особенно перед работниками.

- Страх перед неудачей приветствуется. Если беспечно рвешься во все стороны, глупости могут повторяться. Но скрывать неудачи, пытаться их замазать – это вообще самое плохое. Это – самообман. Но самообман оставляет плохие чувства, пускает плесень. О проблемах нужно говорить.

Как сказала бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тетчер: «Твои мысли формируют твои привычки, твои привычки формируют твой характер». Если возникает привычка скрывать, то и характер становится таким, что приходится скрывать, изворачиваться и заниматься махинациями.

- Много ли замалчивания проблем среди эстонских руководителей?

- Достаточно. Почитайте хотя бы Postimees или Äripäev, в статьях которых руководители предприятий постоянно очерняют друг друга. Наша предпринимательская культура такова, что мы не наказываем тех, кто ошибся. Ошибки хороши, если на них учатся.

- Предположим, что кассир ошибся и к концу дня в кассе не хватает 2000 евро. Что вы сделаете?

- Такое происходит нечасто. «Потеря» такой большой суммы не особо возможна, а с маленькими суммами ошибаются. Зависит от ситуации. Если человек неаккуратный, работает спустя рукава, или еще хуже, делает это умышленно, то это плохо.