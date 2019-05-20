Яанус Виханд: «Разговоры о необратимо подрываемой репутации Эстонии преувеличены»

Снискавший титул лучшего руководителя года председатель правления розничной торговой сети Coop Яанус Виханд рассказал Postimees, почему он время от времени ходит возить тележки у магазинов, что он думает о жестах политической семьи Хельме, и насколько нужно снизить акцизы на алкоголь, чтобы полностью упразднить приграничную торговлю.
- Выбранная лучшим руководителем прошлого года Кай Реало сказала, что для того, чтобы работать на самой верхушке огромной машины нужно иметь чувство юмора. Насколько важное место юмор занимает в вашей работе?
- Юмор очень важен. Жизнь нельзя воспринимать на полном серьезе. Каждый человек должен понимать шутку, не обижаться и не реагировать на всякие пустяки. Я считаю, что в действительности жизнь хороша и у тех, кто все время жалуется. На жизнь нужно смотреть с оптимизмом.
- Вы говорили, что считаете себя ленивым человеком. Помогает ли и как ваша лень вам в руководстве?
- Я воспринимаю это так, что я очень ленивый, чтобы заниматься бессмысленными делами! Это и один из принципов Coop. Просто перекладывать бумажки с одного места на другое совершенно бессмысленно. Нужно понимаю, что и почему ты делаешь. Вместо спешки нужно думать. В итоге потратишь меньше времени и ресурсов.
Я сам считаю крайне важным, если у тебя есть какая-то идея, то с ней нужно переспать. Ночью мозг переработает идею, и к утру картинка проясняется. У меня есть своя техника засыпания. Представляю, что проваливаюсь в кровать, и когда достигаю дна, то уже сплю. Я к этому долго привыкал, зато теперь могу уснуть практически в любой ситуации.
- Бывший руководитель высшего звена Дэвид О´Брук говорил, что эстонские руководители боятся признавать неудачи и ошибки, особенно перед работниками.
- Страх перед неудачей приветствуется. Если беспечно рвешься во все стороны, глупости могут повторяться. Но скрывать неудачи, пытаться их замазать – это вообще самое плохое. Это – самообман. Но самообман оставляет плохие чувства, пускает плесень. О проблемах нужно говорить.
Как сказала бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тетчер: «Твои мысли формируют твои привычки, твои привычки формируют твой характер». Если возникает привычка скрывать, то и характер становится таким, что приходится скрывать, изворачиваться и заниматься махинациями.
- Много ли замалчивания проблем среди эстонских руководителей?
- Достаточно. Почитайте хотя бы Postimees или Äripäev, в статьях которых руководители предприятий постоянно очерняют друг друга. Наша предпринимательская культура такова, что мы не наказываем тех, кто ошибся. Ошибки хороши, если на них учатся.
- Предположим, что кассир ошибся и к концу дня в кассе не хватает 2000 евро. Что вы сделаете?
- Такое происходит нечасто. «Потеря» такой большой суммы не особо возможна, а с маленькими суммами ошибаются. Зависит от ситуации. Если человек неаккуратный, работает спустя рукава, или еще хуже, делает это умышленно, то это плохо.
Работа руководителя немного напоминает работу тренера футбольной или баскетбольной команды. Все время следишь за результативностью игроков, их показателями и при необходимости вносишь коррективы: советует, меняешь, покупаешь новых людей. Мою работу можно сравнить с работой тренера.
- Насколько известно, вы - играющий тренер, поскольку время от времени помогаете возить тележки в магазине.
- Для меня это естественно. Я не смог бы работать без собирающих тележки людей или без кассиров. От меня, если бы я просто сидел в кабинете, без этих людей не было бы никакого толку. Для меня не проблема помочь им и подумать вместе с ними, как сделать лучше. В этом и заключается идея сотрудничества. Если каждый сидит в своем углу и не обменивается мыслями, то организация перестает развиваться.
Крупные PR-шоу, когда руководство день-два занимается простой работой, мне не нравятся. Я у кладовщиков в сложный момент спрашивал (склад Coop находится в одном здании с главной конторой – ред.), нужна ли им помощь, но они сказали, что я им скорее буду мешать. (Улыбается.)
Я думаю, что из наших 5500 работников найдется много таких, кто не знает меня в лицо. Они и не должны знать. Мне нравится приходить в магазин инкогнито, чтобы оценить, какое впечатление остается у наших обычных клиентов. Это самое важное в нашей работе.
- Насколько должны снизиться алкогольные акцизы, чтобы прекратилась латвийская приграничная торговля?
- Нужно прекратить приграничную торговлю. Мы хотим, чтобы люди жили долгой и здоровой жизнью, а алкоголь, который они так и так и покупают, покупали бы все же в Эстонии. Сейчас употребление алкоголя увеличилось, а предприниматели несут убытки: десятки магазинов закрылись, зарплаты остались не поднятыми, а инвестиции не сделанными.
Если уже и снижать, то делать это серьезно. Чтобы акцизы приблизились к латвийскому уровню. Если снижение будет косметическим, это ничему это не поможет и скорее еще больше ухудшит ситуацию, поскольку мы потеряем доходы от налогов.
- Вы можете пообещать, что если план Хельме пройдет, то и вы снизите в своих магазинах конечные цены на пиво? Думаете ли вы о закрытии маленьких магазинов на юге Эстонии?
- Первое могу обещать. Если акцизы снизятся, то пиво в наших магазинах станет дешевле. О втором говорить сложно. Я думаю, что скорее нет. (Задумался.) Мы каждый год открываем и реконструируем пару десятков магазинов по всей Эстонии. Таким образом, если жизнь на селе развивается, и мы видим эту возможность, то почему не открыть какой-то закрытый магазин.
- Одним из краеугольных камней проекта Coop является поддержание жизни в сельских регионах, в то же время вы там постоянно закрываете магазины. Как так?
- Это неправда, что мы лишь закрываем магазины! Например, недавно мы открыли магазин в Тырва. Также строим сейчас новый магазин в центре Антсла.
Может быть, я идеализирую, но качество жизни на селе – если там есть возможность для образования детей, развлечения и инфраструктура – намного лучше. Намного приятнее жить под щебетание птиц под деревьями на берегу лесного озера, чем в ласнамяэском панельном доме, и искать там в мыли и копоти место, чтобы припарковать свою машину.
- Попавшая в правительство EKRE тоже говорит, что в сельские регионы нужно снова вдохнуть жизнь. Вы поддерживаете их?
- Должен признать, что я такого у EKRE не заметил. Мне нравятся многие позиции EKRE, которые выражают здоровое и трезвое хуторское мышление. С другой стороны, часть их позиций настолько радикальна и неприятна, что делает их противоречивыми.
Больше всего меня нервирует их хвастовство, склочность, обесценивание и оскорбление других. Я считаю важным уважение и почет по отношению к людям. Попробуй понять людей, а не просто сказать, что те, кто думает не так, как я, это – дураки и идиоты! Ведите себя, пожалуйста, вежливо!
- Многие предприниматели выражали опасения, что новое правительство и EKRE испортят нашу международную репутацию. Дела так плохи?
- Я вообще стараюсь не поддаваться страхам. Пытаюсь найти решение. Скажем так, на каждую силу есть своя сила. Выход EKRE на авансцену связан с тем, что в какой-то момент наша жизнь радикализировалась.
Я думаю, что нынешнее правительство ничего необратимо не испортит. Все эти разговоры о вреде репутации явно преувеличены. Я не воспринимаю это так трагически! Естественно, есть какие-то пятна, но EKRE – это одна маленькая компания. Пара их политиков не представляют всю Эстонию. Это – наивное упрощение.
Много говорилось о жестах представителей семьи Хельме. Окей, мне не нравится их провокационный троллинг, но я не буду сходить с ума из-за их жестов! Этот жест же все время означал «окей» или «хорошее настроение». Этот знак есть даже в твоем телефоне, в приложении Messenger. Полтора года назад какие-то типы начали с этим шутить. Потом это почему-то сделали выражением власти белых. Но так все выворачивать это же безумие!
- Наша жизнь слишком политизировалась?
- Политика – это неотрывная часть жизни. Чем больше людей участвуют в политике, тем лучше. Но это нужно делать в ходе разумной дискуссии. Меня больше всего нервирует культивирование радикализма. Я считаю, что это отчасти заслуга журналистов. Кому-то очень нравится усиливать написанное в Facebook и превращать это в новости. Вы собираете клики! Но каждый участник должен сделать все, чтобы ситуация нормализовалась.
Coop стремится стать фирмой-миллиардером
Имеющий 30-летний опыт предпринимательской деятельности Яанус Виханд возглавил Coop (тогда это называлось Эстонским центральным союзом потребительских обществ – ред.) в конце 2012 года, чтобы вдохнуть новую жизнь в торговлю консервативных обществ.
Именно предание современного вида Coop отметило жюри. Кроме того, в пример было приведено то, что Виханд активно занимается продвижением сельской жизни и сотрудничества. Он поставил перед собой амбициозную цель - сделать Coop фирмой-миллиардером. За время пребывания Виханда в должности оборот центрального объединения увеличился с 400 миллионов до 600 миллионов евро.
До Coop Виханд руководил Bauhof Eesti, Rakvere Piim и Rocca al Mare Suurhall, а также входил в советы разных предприятий.
В торговую сеть Coop Eesti по всей Эстонии входят 350 магазинов A&O, Konsum и Maksimarket.
Конкурс на лучшего предпринимателя года организуют Центральный союз работодателей Эстонии, Эстонское общество управления персоналом PARE, газеты Postimees и Äripäev, предприятие Pärnu Konverentsid и банк Luminor.
В прошлом году этот титул получила руководитель сети заправочных станций Circle K Кай Реало.