Вт, 21.05.2019
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Еврокомиссия не разрешила России проводить аудит в Таллиннском аэропорту

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Таллиннский аэропорт. Иллюстративное фото.

ФОТО: SANDER ILVEST/

Эстония со ссылкой на Еврокомиссию направила отрицательный ответ на запрос Министерства транспорта РФ, которое выразило желание проверить соблюдение требований авиационной безопасности в Таллиннском аэропорту, передает Rus.ERR.

Запрос на проведение аудита в главной воздушной гавани Эстонии поступил из Москвы в феврале 2019 года.

"Авиационными властями РФ принято решение о проведении аудита иностранных эксплуатантов воздушного транспорта, выполняющих полеты в воздушном пространстве России, а также аэропортов, из которых выполняются полеты на территорию РФ", - говорилось в письме замминистра транспорта РФ Александра Юрчика, поступившем в Министерство экономики и инфраструктуры Эстонии.

В послании Юрчик попросил проинформировать эстонскую сторону о приемлемых сроках проведения аудита.

Минэкономики после консультации с Европейской комиссией сообщило, что в проведении дополнительного аудита нет необходимости, поскольку аудит уже проведен европейскими органами.

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