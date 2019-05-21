Еврокомиссия не разрешила России проводить аудит в Таллиннском аэропорту

Запрос на проведение аудита в главной воздушной гавани Эстонии поступил из Москвы в феврале 2019 года.

"Авиационными властями РФ принято решение о проведении аудита иностранных эксплуатантов воздушного транспорта, выполняющих полеты в воздушном пространстве России, а также аэропортов, из которых выполняются полеты на территорию РФ", - говорилось в письме замминистра транспорта РФ Александра Юрчика, поступившем в Министерство экономики и инфраструктуры Эстонии.

В послании Юрчик попросил проинформировать эстонскую сторону о приемлемых сроках проведения аудита.