Стало известно, когда пройдут досрочные выборы в Верховную раду

Досрочные выборы в Верховную раду Украины состоятся 21 или 28 июля. Об этом сообщила первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко во вторник, 21 мая, после консультаций президента Владимира Зеленского с лидерами фракций парламента и его руководством по поводу досрочного прекращения полномочий Рады. "Чтобы придерживаться сроков, выборы объявят за 60 дней", - продолжила Геращенко, пояснив, что Зеленский планирует в ближайшие дни подписать указ о назначении перевыборов, передает Deutsche Welle.
После консультаций советник президента по юридическим вопросам Андрей Богдан и лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявили, что наиболее вероятной датой выборов станет 21 июля. По словам Богдана, на выборы намерены идти все фракции Рады. Советник Зеленского также рассказал, что в ближайшие дни будет подписан указ о роспуске парламента.
Накануне Зеленский в ходе инаугурации объявил о роспуске Верховной рады. В ходе консультаций 21 мая президент пояснил, что главным аргументом стало "низкое доверие граждан" к парламенту, равное 4%, а юридическим основанием послужило то, что с 2016 года у правящей коалиции не было достаточного числа мандатов.
На встрече обсуждался также созыв внеочередного заседания Рады для принятия изменений в избирательное законодательство, сообщается на сайте президента. Речь идет, в частности, об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3%.
О решении Зеленского распустить Раду стало известно еще 18 мая, когда украинские СМИ опубликовали проект соответствующего указа. В проекте указа констатировалось, что президент Украины имеет право распустить Раду на том основании, что после выхода из парламентской коалиции партий "Батькивщина" и "Самопомощь" 19 февраля 2016 года в двух оставшихся фракциях ("Блоке Петра Порошенко" и "Народном фронте") числится менее 226 депутатов, то есть меньше половины конституционного состава парламента.