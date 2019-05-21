Стало известно, когда пройдут досрочные выборы в Верховную раду

После консультаций советник президента по юридическим вопросам Андрей Богдан и лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявили, что наиболее вероятной датой выборов станет 21 июля. По словам Богдана, на выборы намерены идти все фракции Рады. Советник Зеленского также рассказал, что в ближайшие дни будет подписан указ о роспуске парламента.

Накануне Зеленский в ходе инаугурации объявил о роспуске Верховной рады. В ходе консультаций 21 мая президент пояснил, что главным аргументом стало "низкое доверие граждан" к парламенту, равное 4%, а юридическим основанием послужило то, что с 2016 года у правящей коалиции не было достаточного числа мандатов.

На встрече обсуждался также созыв внеочередного заседания Рады для принятия изменений в избирательное законодательство, сообщается на сайте президента. Речь идет, в частности, об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3%.