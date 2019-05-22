Британский профессор: опасная эпидемия самоуверенных правителей достигла Эстонии?

Профессор Университета Суррея Юджин Сэдлер-Смит предупредил на конференции высшей школы предпринимательства Mainor, что в мире распространяется эпидемия чересчур уверенных в себе политиков и бизнесменов. По его мнению, от этой напасти не удастся уберечься и Эстонии.
По словам Юджина Сэдлера-Смита, губительная самоуверенность представляет собой смесь из нарциссизма, высокомерия, гордости, амбиций и игнорирования советов. «В современном мире главами государств с такими отклонениями являются Трамп, Эрдоган, Орбан и Си Цзиньпин», - сказал профессор.
«Цель и живительная сила самоуверенного правителя - это власть. Это как наркотик. Такие люди часто используют слово „я“ и постоянно говорят о своем мнении, своих подвигах и истории успеха. Например, Трамп высказывается в духе „я стабильно гениальный“. Руководитель такого типа еще больше привлекает внимание СМИ», - отметил Сэдлер-Смит.
«Когда чрезмерно самоуверенные политики пытаются заполучить власть, это непредсказуемое и опасное течение, которое может сбить страну с верного пути. Такие люди не понимают или отрицают четкие сигналы оппонентов и окружают себя потатчиками. Чрезмерно самоуверенные правители сами по себе не означают катастрофу, но они подготавливают почву, которая в случае кризиса может начать рушиться », - отметил эксперт.
«Неадекватно самоуверенные руководители нуждаются в уравновешивании. Если они разумные, то держат в своем окружении людей, которые спускают их с небес на землю. В противном случае в ближайшей истории есть много примеров, когда такое поведение ведет к падению свободы как в государстве в целом, так и в предпринимательстве в частности», - заключил он.