Британский профессор: опасная эпидемия самоуверенных правителей достигла Эстонии?

По словам Юджина Сэдлера-Смита, губительная самоуверенность представляет собой смесь из нарциссизма, высокомерия, гордости, амбиций и игнорирования советов. «В современном мире главами государств с такими отклонениями являются Трамп, Эрдоган, Орбан и Си Цзиньпин», - сказал профессор.

«Цель и живительная сила самоуверенного правителя - это власть. Это как наркотик. Такие люди часто используют слово „я“ и постоянно говорят о своем мнении, своих подвигах и истории успеха. Например, Трамп высказывается в духе „я стабильно гениальный“. Руководитель такого типа еще больше привлекает внимание СМИ», - отметил Сэдлер-Смит.

«Когда чрезмерно самоуверенные политики пытаются заполучить власть, это непредсказуемое и опасное течение, которое может сбить страну с верного пути. Такие люди не понимают или отрицают четкие сигналы оппонентов и окружают себя потатчиками. Чрезмерно самоуверенные правители сами по себе не означают катастрофу, но они подготавливают почву, которая в случае кризиса может начать рушиться », - отметил эксперт.