Галерея: вместо офиса Eesti Energia в Мустамяэ - съемные квартиры

В Мустамяэ, на Лаки, 24, начало жить новой жизнью бывшее главное здание Eesti Energia: оно превратилось в жилой дом под названием LAAVA Apartments. Но это не просто жилой дом, а особенный – фирма Scandium Kinnisvara построила в нем компактные однокомнатные и двухкомнатные квартиры, которые будут сдаваться внаем. Среди купивших квартиры для сдачи внаем - автор пособий по инвестициям Яак Роосааре, известный музыкант Танель Падар и бывшая велогонщица Герда Ранд. На момент завершения строительства 85% квартир в доме было продано.
В LAAVA расположены мини-квартиры площадью от 12 до 20 квадратных метров. Инвесторы, вложившие в реконструкцию дома средства, оценили компактные квартиры, наличие в доме прачечной, дистанционных счетчиков и умных замков.
«Мы приобрели эту недвижимость у фирмы Eften год назад. Хотя здание и находилось в хорошем состоянии, для его превращения в жилой дом с удобными съемными квартирами, было необходимо провести обширные строительные работы. Как обычно делает Scandium, мы дали дому имя и новый образ: на фасаде установлено освещение в виде потеков стекающей лавы», - сказал исполнительный директор и партнер Scandium Kinnisvara Майдо Люйсте.
«Концепция съемного дома становится в Эстонии все более популярной, и Scandium, несомненно, является пионером в этой области. Команда постоянно работает над улучшением планировок квартир, делая их более эффективными и комфортными. Здание LAAVA Apartments является хорошим примером классического многоквартирного здания, в котором сочетаются комфорт нанимателя и доход наймодателя. Нас хорошо приняли на рынке недвижимости, и, так как мы верим в свой продукт, мы также вкладываем средства в приобретение квартир в каждом доме», - отметил Калле Арон, партнер и руководитель по развитию Scandium Kinnisvara.