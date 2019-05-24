Галерея: вместо офиса Eesti Energia в Мустамяэ - съемные квартиры

В LAAVA расположены мини-квартиры площадью от 12 до 20 квадратных метров. Инвесторы, вложившие в реконструкцию дома средства, оценили компактные квартиры, наличие в доме прачечной, дистанционных счетчиков и умных замков.

«Мы приобрели эту недвижимость у фирмы Eften год назад. Хотя здание и находилось в хорошем состоянии, для его превращения в жилой дом с удобными съемными квартирами, было необходимо провести обширные строительные работы. Как обычно делает Scandium, мы дали дому имя и новый образ: на фасаде установлено освещение в виде потеков стекающей лавы», - сказал исполнительный директор и партнер Scandium Kinnisvara Майдо Люйсте.