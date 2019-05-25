Эксперт: как влияет строительство на рост экономики

Однако в начале этого года рост объемов строительства сооружений резко замедлился, а строительство зданий, прежде всего нежилых, вообще пошло на спад. Поскольку доля строительства сооружений в первом квартале была примерно 80% от общего объема строительства, то его влияние оказалось очень серьезным. Рост объемов строительства зданий замедлился и у наших соседей – в Латвии и Финляндии.

И хотя число жилых помещений, на которые выданы разрешения на эксплуатацию в первом квартале, выросло, количество разрешений на строительство снижается уже пять кварталов подряд. Это говорит о том, что в ближайшее время сильного роста объемов строительства жилых зданий не предвидится. Не ожидается также роста объемов строительства нежилых зданий. Они скорее понизятся.

Несмотря на быстрый рост зарплат и неплохое финансовое состояние потребителей, чувство уверенности людей в части покупки жилья резко упало. Этот процесс начался уже в конце прошлого года, а в начале этого усугубился. Количество сделок купли-продажи квартирной собственности в первом квартале осталось в годовом сравнении примерно на том же уровне. Заказы на строительство сооружений, как известно, поступают главным образом от госсектора. Но рост инвестиций в этом секторе замедляется.

Дефицит рабочей силы в строительстве велик, но в последнее время он больше не углубляется. Частично причина кроется в снижении объемов строительства, но положение облегчают также иностранцы с кратковременным или срочным разрешением на работу, значительная часть которых (в этом году соответственно 33% и 17%) получили работу в нашем строительном секторе.