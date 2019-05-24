Пт, 24.05.2019
Не мы начали эту войну! Не мы начали, но нам эту войну заканчивать. Владимир Зеленский
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Двойной наезд на пешехода: полиция обратилась к свидетелям ДТП в Кадриорге

Двойной наезд на пешехода: полиция обратилась к свидетелям ДТП в Кадриорге

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Оградительная лента.

ФОТО: Kristjan Teedema

Сегодня, 24 мая, в 8:30 на перекрестке Нарвского шоссе и ул. Поска в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадал пожилой мужчина.

По первоначальным данным, мужчина переходил дорогу в непредназначенном для этого месте и на него наехал автомобиль Mitsubishi. От удара пешехода отбросило под остановившийся в пробке автомобиль Mazda. 25-летний мужчина, который управлял Mitsubishi, и находившаяся за рулем Mazda 35-летняя женщина были трезвы.

Пострадавшего пешехода доставили в больницу.

Свидетелей этого ДТП, а также водителей, имеющих запись этого ДТП на видеорегистраторе, полиция просит позвонить по номеру 612 3000, который работает в будние дни с 8:00 до 19:00, либо написать на адрес pohja.lmt@politsei.ee.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ