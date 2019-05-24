Двойной наезд на пешехода: полиция обратилась к свидетелям ДТП в Кадриорге

Сегодня, 24 мая, в 8:30 на перекрестке Нарвского шоссе и ул. Поска в Таллинне произошло ДТП, в котором пострадал пожилой мужчина.
По первоначальным данным, мужчина переходил дорогу в непредназначенном для этого месте и на него наехал автомобиль Mitsubishi. От удара пешехода отбросило под остановившийся в пробке автомобиль Mazda. 25-летний мужчина, который управлял Mitsubishi, и находившаяся за рулем Mazda 35-летняя женщина были трезвы.
Пострадавшего пешехода доставили в больницу.
Свидетелей этого ДТП, а также водителей, имеющих запись этого ДТП на видеорегистраторе, полиция просит позвонить по номеру 612 3000, который работает в будние дни с 8:00 до 19:00, либо написать на адрес pohja.lmt@politsei.ee.