Двойной наезд на пешехода: полиция обратилась к свидетелям ДТП в Кадриорге

По первоначальным данным, мужчина переходил дорогу в непредназначенном для этого месте и на него наехал автомобиль Mitsubishi. От удара пешехода отбросило под остановившийся в пробке автомобиль Mazda. 25-летний мужчина, который управлял Mitsubishi, и находившаяся за рулем Mazda 35-летняя женщина были трезвы.