Бил ногами по голове и обещал перерезать горло: мужчина проведет год в тюрьме за жестокое избиение жены

Решение суда гласит, что обвиняемый, ранее сидевший в тюрьме за избиение и во время избиения жены отбывавший условный срок за избиение и угрозы, в марте два раза избивал жену.

Первый инцидент произошел 7 марта между четырьмя и пятью утра, когда он два раза ударил жену кулаком в лицо. Второй случай произошел через десять дней, когда он рано утром между пятью и восемью в квартире на диване в гостиной избивал жену.

Когда жертва от удара кулаком упала на пол, он продолжил бить ее кулаками и несколько раз ударил ногой в район головы. Из-за полученных ран на полу образовалась лужа крови, в которую муж стал тыкать жену лицом.

В 8 утра к дверям квартиры прибыли полицейские, после чего мучитель перетащил свою жертву в спальню и приказал сидеть тихо, пообещав в противном случае перерезать ей горло.

Суд приговорил его за это к двум месяцам тюрьмы, но к этому добавляется назначенное в 2017 году наказание, и он проведет в тюрьме 11 месяцев и 28 дней.

В 2017 году суд приговорил его за угрозы и избиение на заправке Alexela в Вильянди. То избиение он объяснил тем, что требовал вернуть долг.