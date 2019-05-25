Почему страхование недвижимости в Эстонии не очень популярно?

Заказанное фирмой Gjensidige kindlustus и проведенное фирмой Nielsen исследование показало, что пострадать от ущерба, нанесенного недвижимости, рискуют преимущественно пожилые люди и лица с меньшим доходом, среди которых страхование дома распространено меньше всего.

Это значит, что приводящий к крупному ущербу несчастный случай поставит в очень сложное положение две пятых населения.

Среди людей с меньшим доходом страхование дома оформили чуть более половины жителей. Наносящая ущерб дому и находящемуся в нем имуществу авария может поставить людей, которые с трудом сводят концы с концами, в весьма неприятное положение.

Начальник отдела рассмотрения ущерба фирмы Gjensidige Eesti Маарика Мюрк сказала, что десятки тысяч жителей Эстонии живут с повседневным риском, размер которого они даже не могут себе представить до наступления несчастного случая.

«Дом – это наша крепость, поэтому его страхование должно быть так же распространено, как и дорожное страхование, – сказала Мюрк. - Несчастный случай, авария, да и любые форс-мажорные обстоятельства, касающиеся дома и находящегося в нем имущества, влекут за собой нарушение привычного ритма жизни и наносят серьезный эмоциональный и финансовый удар. Особому риску подвергаются лица старшего возраста с меньшим доходом и проживающие в более старых многоквартирных домах».

Наиболее распространенные страховые случаи связаны с водопроводом и отопительной системой. За ними следуют пожары и другие возгорания, причем чаще всего приводящие к ущербам, когда имущество уничтожается полностью.

Если в Эстонии домашнюю страховку имеет 59% людей, то в Латвии и Литве эти цифры соответственно всего 49% и 50%.