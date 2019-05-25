Сб, 25.05.2019
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  • Фото: хутор, удостоенный в 2018 году титула "Самый красивый дом", ищет новых хозяев

Фото: хутор, удостоенный в 2018 году титула "Самый красивый дом", ищет новых хозяев

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ФОТО: KV.EE

Этот исторический и полностью реновированный хутор находится недалеко от Чудского озера, рассказывает портал Kodustiil. 

История находящейся в красивом месте недвижимости восходит к 1885-му году. В прошлом году хутор получил титул самого красивого дома Эстонии.  

ФОТО: KV.EE

На территории площадью 4,79 га расположены: жилой дом, надворные постройки, баня, гараж, сарай, рига, парник и детская площадка. 

ФОТО: KV.EE

С одной стороны участок граничит с рекой, а на территории находятся два пруда. В семи километрах от хутора - Чудское озеро, гда на пляжах Каукси, Алайые и в других чудесных местах можно отлично отдохнуть. 

ФОТО: KV.EE

Подробности находятся на странице портала недвижимости KV.EE

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