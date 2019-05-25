Фото: хутор, удостоенный в 2018 году титула "Самый красивый дом", ищет новых хозяев

Этот исторический и полностью реновированный хутор находится недалеко от Чудского озера, рассказывает портал Kodustiil.
История находящейся в красивом месте недвижимости восходит к 1885-му году. В прошлом году хутор получил титул самого красивого дома Эстонии.
На территории площадью 4,79 га расположены: жилой дом, надворные постройки, баня, гараж, сарай, рига, парник и детская площадка.
С одной стороны участок граничит с рекой, а на территории находятся два пруда. В семи километрах от хутора - Чудское озеро, гда на пляжах Каукси, Алайые и в других чудесных местах можно отлично отдохнуть.
Подробности находятся на странице портала недвижимости KV.EE.