Фото: хутор, удостоенный в 2018 году титула "Самый красивый дом", ищет новых хозяев

История находящейся в красивом месте недвижимости восходит к 1885-му году. В прошлом году хутор получил титул самого красивого дома Эстонии.

С одной стороны участок граничит с рекой, а на территории находятся два пруда. В семи километрах от хутора - Чудское озеро, гда на пляжах Каукси, Алайые и в других чудесных местах можно отлично отдохнуть.