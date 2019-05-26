Репортаж: в Ласнамяэ выдирали друг у друга победу Тоом и Кальюлайд

В Ласнамяэ в полдень чаще всего выбирали первый номер центристов Яну Тоом или вышедшего из Центристской партии в знак протеста против приглашения в коалицию EKRE - Раймонда Кальюлайда.
"Он вышел из Центристской партии по понятным причинам. Кальюлайд поддерживал первоначальную позицию партии, а когда партия ее изменила, он ее не изменил", - защищает свой выбор Елена Волк. Он уверена, что такой молодой человек, не замешанный в скандалы и не вмешивавшийся во внутреннюю политику других стран, сумеет правильно вести дела в Брюсселе.
После выборов в Рийгикогу, когда Центристская партия стала творить коалицию с "Отечеством" и EKRE, центрист Раймонд Кальюлайд заявил, что считает такое сотрудничество большой ошибкой, и не может оставаться в союзе, с которым не согласен. Кальюлайд, бывший членом партии около 18 лет, вышел из нее и остался в Рийгикогу как внефракционный депутат. Избирательную кампанию в Европарламент он провел как независимый кандидат.
Семья пополам
В Ласнамяэ многие выбирали сторону: центристка Яна Тоом или беспартийный Раймонд Кальюлайд, но семья Шарендо решила поддержать обоих.
Валерий Шарендо поставил на Тоом. По его мнению, она могла бы сделать такой же шаг, что и Кальюлайд, и выйти из партии. "Это ничего бы не изменило, - сказал он. - Тоом что-то делает и не сидит там ради денег".
Валерий пояснил, что Тоом помогает людям, которые здесь живут - например, она открыла адвокатское бюро. Он также верит в то, что благодаря Тоом в Европе будут говорить об EKRE и ем самым Тоом поможет живущим здесь русским. "А этот гитлерюгенд хочет поставить большой памятник лесным братьям. Лесные братья грабили свой народ и убивали свой народ со спины", - не понимает Валерий патриотизм EKRE.
Супруга Валерия Юлле Шарендо отдала голос за Кальюлайда, причем долго думать ей не пришлось.
"Мне нравится Раймонд, поэтому я сразу знала, что буду голосовать за него. Раймонд - человек дела", - сказала Юлле. Решение ей помогло сделать то, что Кальюлайд остался верен своему слову и вышел из Центристской партии.
Того же мнения придерживается Александр Фридлунд, отдавший голос за Кальюлайда, поскольку тот держит слово. "Многие говорили, что не будут сотрудничать с EKRE, но Кальюлайд - единственный, кто вышел. Все остальные хотели сохранить место", - сказал Фридлунд.
Пришедшая голосовать с внучкой Светлана Лишинова говорит, что давно знала, что отдась свой голос за Яну Тоом. Она выразила надежду, что Тоом сделает в Европе для русских что-то хорошее и обсудит там тему пенсий. "Другие страны Евросоюза не снимают с пенсий налоги, почему у нас это делается?" - возмущается Лишинова.
В пользу Тоом, по ее словам, говорило и то, что та усердно ходит на мероприятия и показывается избирателям. Лишинову хоть и напугала коалицию с EKRE, но, по ее мнению, Яна Тоом предпримет что-то в связи с EKRE и в Эстонии, и в Брюсселе. "Она будет что-то делать. Тоом - энергичная прямолинейная женщина", - сказала Лишинова.
Раиса и Тамара очень уверенно заявили, что их голос ушел Раймонду Кальюлайду. Они выбрали его потому, что он очень многое сделал на посту старейшины Пыхья-Таллинна и наверняка многое сделает и в Брюсселе. Если раньше они просто отдавали голос за партию, то теперь у них есть конкретный человек, который отстаивает их интересы и будет хорошо представлять Эстонию в Европе, пояснила Раиса.
"Яна Тоом и так долго там сидела и уже получила свою зарплату, богатая женщина, пуст теперь и Раймонд получит", - говорит Раиса. Ее подруга Тамара согласно кивает. Другие их подруги тоже голосовали за Кальюлайда.
Для Галины Бремет выбор тоже был прост. "Центристская партия. Ну, я сама русская и считаю, что они могут в Европе поддерживать тему "русские в Эстонии"", - пояснила она, добавив, что из партийного списка выбрала Яну Тоом. Она и раньше за нее голосовала и считает, что Тоом представляет в Брюсселе ее интересы.
Каждому свое
Семья Лойк пришла голосовать на избирательный участок в Ласнамяэ в Paepargi Maxima. Они внимательно изучили, под каким номером идет их фаворит. Ильме Лойк сказала, что они с мужем голосовали за социал-демократа Индрека Таранда. Они давно его избиратели, отчасти потому, что знают его лично. "Он смелый человек и не боится высказаться. Индрек долго там был и знает, что делает", - пояснил Ильме.
Из Махтраской основной школы выскочила энергичная девушка, которая голосовала впервые в жизни. Агнес Ихома раньше не выбирала, поскольку всегда думала, что всего слишком много. Днем ранее она за 20 минут выбрала, кому отдаст голос. "Я отдала председателю зеленых. Зеленое мировоззрение совпадает с моим. Я стою за окружающую среду, чтобы не губили природу, и я думаю о будущем людей", - сказал Ихома.
"Он серьезный эстонский мужчина", - пояснила свой выбор Тайми Виснапу, проголосовавшая за реформиста Урмаса Паэта. Выбор не дался ей трудно, поскольку всю свою жизнь она голосовала за Партию реформ.
Быстро вошедший в избирательный участок в Ласнамяском спорткомплексе Велло Рандер проголосовал за EKRE и выбал из списка Яака Мадисона. "Он образованный человек, и мне нравятся его принципы", - пояснил Рандер. "Я против миграции", - пояснил он, добавив, что, поскольку в Африке очень высокая рождаемость, приехав сюда, они заполонили бы всю Эстонию.
Рандер не сомневался, что EKRE получит один мандат в Брюссель, но выразил надежду, что избранным не окажется Март Хельме. "Март Хельме слишком много говорит глупостей. Альфа-самец - что это за разговоры? Упавший на всю голову", - пояснил Рандер, почему в Европарламент должен отправиться именно Яак Мадисон.