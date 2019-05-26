Репортаж: в Ласнамяэ выдирали друг у друга победу Тоом и Кальюлайд

Выборы в Европарламент на ласнамяэском участке. ФОТО: ERIK PROZES /

Раиса и Тамара очень уверенно заявили, что их голос ушел Раймонду Кальюлайду. Они выбрали его потому, что он очень многое сделал на посту старейшины Пыхья-Таллинна и наверняка многое сделает и в Брюсселе. Если раньше они просто отдавали голос за партию, то теперь у них есть конкретный человек, который отстаивает их интересы и будет хорошо представлять Эстонию в Европе, пояснила Раиса.

"Яна Тоом и так долго там сидела и уже получила свою зарплату, богатая женщина, пуст теперь и Раймонд получит", - говорит Раиса. Ее подруга Тамара согласно кивает. Другие их подруги тоже голосовали за Кальюлайда.

Для Галины Бремет выбор тоже был прост. "Центристская партия. Ну, я сама русская и считаю, что они могут в Европе поддерживать тему "русские в Эстонии"", - пояснила она, добавив, что из партийного списка выбрала Яну Тоом. Она и раньше за нее голосовала и считает, что Тоом представляет в Брюсселе ее интересы.

Каждому свое

Семья Лойк ФОТО: Erik Prozes

Семья Лойк пришла голосовать на избирательный участок в Ласнамяэ в Paepargi Maxima. Они внимательно изучили, под каким номером идет их фаворит. Ильме Лойк сказала, что они с мужем голосовали за социал-демократа Индрека Таранда. Они давно его избиратели, отчасти потому, что знают его лично. "Он смелый человек и не боится высказаться. Индрек долго там был и знает, что делает", - пояснил Ильме.

Из Махтраской основной школы выскочила энергичная девушка, которая голосовала впервые в жизни. Агнес Ихома раньше не выбирала, поскольку всегда думала, что всего слишком много. Днем ранее она за 20 минут выбрала, кому отдаст голос. "Я отдала председателю зеленых. Зеленое мировоззрение совпадает с моим. Я стою за окружающую среду, чтобы не губили природу, и я думаю о будущем людей", - сказал Ихома.

Тайми Виснапу ФОТО: Erik Prozes /

"Он серьезный эстонский мужчина", - пояснила свой выбор Тайми Виснапу, проголосовавшая за реформиста Урмаса Паэта. Выбор не дался ей трудно, поскольку всю свою жизнь она голосовала за Партию реформ.

Велло Рандер ФОТО: Erik Prozes /

Быстро вошедший в избирательный участок в Ласнамяском спорткомплексе Велло Рандер проголосовал за EKRE и выбал из списка Яака Мадисона. "Он образованный человек, и мне нравятся его принципы", - пояснил Рандер. "Я против миграции", - пояснил он, добавив, что, поскольку в Африке очень высокая рождаемость, приехав сюда, они заполонили бы всю Эстонию.