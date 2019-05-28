В Финляндии требуют немедленно отреагировать на снижение акциза на алкоголь в Эстонии

По словам представителя Финского союза производителей продуктов питания Кари Луото, в противном случае есть риск, что доля ввезенного из Эстонии алкоголя вырастет, а Финляндия лишится налоговых поступлений с алкоголя.

По словам специалиста Департамента здоровья и благополучия Финляндии Томаса Карлссона, количество алкоголя, который финны ввозили из Эстонии, за последние годы сократилось, поэтому, прежде чем предпринимать конкретные шаги со стороны Финляндии, следует оценить эффект от политики Эстонии по алкоголю.

Финский союз производителей пива и прохладительных напитков также придерживается мнения, что если Финляндия хочет, чтобы акцизные поступления оставались в Финляндии, нельзя игнорировать соответствующие шаги Эстонии.

Во вторник Рийгикогу принял к рассмотрению инициированный в понедельник фракциями Центристской партии, Консервативной народной партии (EKRE) и Isamaa законопроект, в соответствии с которым с 1 июля на 25 процентов понизится ставка акциза на пиво, сидр и крепкие алкогольные напитки.

В пояснительной записке отмечается, что цель снижения ставок акциза — дать предпринимателям возможность понизить цены на алкоголь за счет снижения акцизной ставки, чтобы ограничить возросшую с 2015 году приграничную торговлю алкоголем в Латвии.