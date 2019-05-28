Видео: в Китае водитель, выйдя из машины, поймал в руки упавшего с пятого этажа ребенка

23 мая удивительный случай произошел в городе Кульджа (Инин) в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже, но был спасен человеком, который, рискуя своей жизнью и здоровьем, сумел очень быстро среагировать на опасную ситуацию и поймал его.

Мальчик возрастом 2 года 7 месяцев вылез в окно, свидетелем чего стали несколько человек - пожилые люди, которые не знали, что предпринять в этой ситуации. 28-летний Тоник Турганбек парковал свою машину возле жилого дома, когда услышал крики и заметил происходящее на пятом этаже. Мужчина вышел из автомобиля и успел вытянуть руки - через мгновение в них упал ребенок, сообщает CCTV+.

"В тот момент, когда я увидел это, он уже падал. Я ни о чем не думал, а потом поймал его. Я не знаю, что произошло дальше, так как потерял сознание на некоторое время. Когда очнулся, полиция и спасатели уже были здесь", - вспоминает Турганбек.

Ребенка госпитализировали для проверки состояния здоровья и обнаружили, что он не получил серьезных травм, а мужчина отделался царапинами и ссадинами на голове и руках.

Момент падения был зафиксирован камерой наблюдения. Видео инцидента разошлось по интернету и собирает сотни тысяч просмотров: