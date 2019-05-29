Зарплата россиян падает шестой год подряд

Почти половина российских семей говорит, что им хватает денег только на еду и одежду, тогда как более крупные расходы, например на мобильные телефоны и бытовые товары, они уже позволить себе не могут. Это сообщение департамента статистики РФ вышло одновременно с прогнозом экономистов о том, что доходы россиян в этом году будут сокращаться шестой год подряд.