Ср, 29.05.2019
У нас должна быть полная нулевая толерантность [к ксенофобии], должно быть полностью неприемлемо оскорблять кого бы то ни было на улице. Все равно, пакистанец это, эстонец, китаец или немец. Мартин Хельме

Зарплата россиян падает шестой год подряд

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Venemaa statistikaameti andmetel ei suuda ligi pooled vene perekonnad lubada endale midagi peale toidu ja riiete. Samal ajal ennustavad majanduseksperdid, et elanike sissetulekud jätkavad kahanemist.

ФОТО: OLGA MALTSEVA / AFP / Scanpix

Почти половина российских семей говорит, что им хватает денег только на еду и одежду, тогда как более крупные расходы, например на мобильные телефоны и бытовые товары, они уже позволить себе не могут. Это сообщение департамента статистики РФ вышло одновременно с прогнозом экономистов о том, что доходы россиян в этом году будут сокращаться шестой год подряд.

В ходе состоявшегося сегодня обсуждения экономические эксперты предсказали, что доходы россиян в этом году шестой год подряд сократятся.

Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев считает, что перспектив на улучшение ситуации нет, так как сохраняются глобальные риски для российской экономики, в том числе падение нефтяных цен и введение новых санкций против России. "Мы не можем предполагать, что доходы населения в этом году возрастут", - сказал Николаев.

"Есть простое правило: если экономика не растет, нет причин и для роста зарплат", - сказал в поддержку прогноза Николаева его коллега Владимир Гимпельсон, руководящий отделом трудовых исследований Московской Высшей школы экономики.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ