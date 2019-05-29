Зарплата россиян падает шестой год подряд

Почти половина российских семей говорит, что им хватает денег только на еду и одежду, тогда как более крупные расходы, например на мобильные телефоны и бытовые товары, они уже позволить себе не могут. Это сообщение департамента статистики РФ вышло одновременно с прогнозом экономистов о том, что доходы россиян в этом году будут сокращаться шестой год подряд.
В ходе состоявшегося сегодня обсуждения экономические эксперты предсказали, что доходы россиян в этом году шестой год подряд сократятся.
Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев считает, что перспектив на улучшение ситуации нет, так как сохраняются глобальные риски для российской экономики, в том числе падение нефтяных цен и введение новых санкций против России. "Мы не можем предполагать, что доходы населения в этом году возрастут", - сказал Николаев.
"Есть простое правило: если экономика не растет, нет причин и для роста зарплат", - сказал в поддержку прогноза Николаева его коллега Владимир Гимпельсон, руководящий отделом трудовых исследований Московской Высшей школы экономики.