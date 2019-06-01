Картина дня: ДТП с мотоциклистом, День защиты детей и падение цен на электричество

Сегодня отмечается Международный день защиты детей

Сегодня в Международный день защиты детей в различных уголках Эстонии пройдут праздничные мероприятия. Читать далее...

Разница в два раза: завтра электричество в Эстонии будет очень дешевым

Сегодня и завтра цена электричества очень низкая. На бирже NordPool Spot средняя цена в ценовой зоне Эстонии оба дня ниже 22 евро за мегаватт в час (2,2 цента за киловатт в час). Читать далее...

Видео: в Санкт-Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов, водителя спасали от самосуда

Двое взрослых и ребенок получили травмы в тяжелой аварии в Петроградском районе Петербурга 1 июня. Влетевший в пешеходов «Рено» приложило столбом, водителя от гнева толпы уберегли полицейские. Читать далее...

Вопрос читателя: почему так много полицейских машин наматывали круги в районе пляжа Штромка?

Вчера вечером в Таллинне в районе пляжа Штромка полицейские усиленным составом искали пропавшего человека и в итоге нашли. Читать далее...

«На глазах невольно выступили слезы»: полицейские вспомнили тяжелую историю о двух девочках

Лыунаская префектура сегодня, в День защиты детей, написала в соцсетях, что самые тяжелые инциденты в жизни полиции связаны именно с детьми. Читать далее...

Фоторассказ: дети, которых действительно нужно защищать

1 июня любящие матери ведут своих розовощеких чад есть мороженое, с экранов кинотеатра смотреть любимые мультфильмы или с сахарной ватой в руках гулять по цветущим городским аллеям. Счастливое беззаботное детство. Rus.TVNET же в Международный день защиты детей предлагает подумать о тех детях, которые не просто лишены всех элементарных радостей, доступных любому ребенку, но и вынуждены ежедневно ожесточенно бороться просто за право на жизнь. Читать далее...

Кальюлайд посвятила речь в День защиты детей изменениям климата

Все усилия во имя детей могут оказаться бессмысленными, если детям и внукам не гарантируют мир, где они смогут посвятить себя исполнению своей мечты, а не должны будут заниматься последствиями произошедших по вине взрослых изменений климата, сказала президент Керсти Кальюлайд, выступая в День защиты детей. Читать далее...

Взрыв прогремел на оборонном заводе под Нижним Новгородом: более 30 пострадавших

В результате взрывов на оборонном предприятии ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области пострадали не менее 38 человек. Об этом в субботу, 1 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный Минздрав. Читать далее...

Видео: в Ласнамяэ представили необычный дрон, который могут использовать для охраны стены Трампа

В четверг днем в Ласнамяэ в парке Паэ состоялась презентация разработанного в Эстонии дрона, работающего на водородном топливе. По словам главы предприятия, занимающегося его разработкой, интерес к данному устройству проявляют представители США. Читать далее...

В США служащий городской администрации застрелил 12 человек