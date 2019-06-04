У Зеленского готова стратегия возвращения Крыма

«Не думайте, что эта администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации», - заявила Мендель, заверив, что администрация нового президента «хочет быть прозрачной», но не готова говорить о каких-либо слухах или решениях до того, как они будут приняты, в том числе и потому, что эти решения «могут быть очень чувствительными». «Крым - это Украина», - заявила пресс-секретарь, добавив, что это подтверждается «и исторически, и дипломатически, и политически, и любыми методами», передает Newsru.com.

Зеленский приедет в Брюссель 4 июня. Это будет его первый рабочий зарубежный визит в должности президента. В частности, он встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Европейского Совета Дональдом Туском. На их встрече будут обсуждаться в том числе и вопросы, связанные с Крымом.

Накануне сам президент Украины заявил, что Киев имеет конкретные предложения и новые решения относительно прекращения конфликта в Донбассе, подчеркнув, что новое правительство «не будет торговать территорией и суверенитетом Украины». В чем именно заключаются эти новые предложения и решения, он не уточнил.

Он также рассказал, что обсуждал с иностранными партнерами прекращение огня в Донбассе, и стороны пришли к выводу, что важным является возобновление переговоров в нормандском формате. 5 июня в Минске состоится очередная встреча контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, представителем Украины в ней станет бывший президент страны Леонид Кучма.

Тема Крыма и Донбасса звучала и в ходе инаугурационной речи Зеленского, на которой он заявил о необходимости вернуть Крым в состав Украины, отметив, что «нельзя утратить то, что и так свое». После инаугурации он обсудил с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем вопросы сотрудничества Украины и ЕС, противодействие «агрессии Кремля на Донбассе», а также перспективы «деоккупации Крыма», призвав ЕС и США ужесточить санкции против России.

Однако советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин вместе с тем считает, что ни нынешний, ни последующие президенты страны не смогут вернуть Донбасс и Крым военным путем, и для возвращения «оккупированных территорий» необходимо обратиться за помощью к США, попросив вывести миротворческие силы на границу Украины и России.