Фото: В спа-центре Estonia горела вентиляция, людей эвакуировали
Сегодня в 17.15 спасатели сообщили что в спа-центре Estonia на улице Пярна в Пярну в гостиничной части произошел пожар. Из одного из номеров шел дым.
По словам дежурного пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра, выяснилось, что возгорание произошло в вентиляционной шахте на территории двух гостиничных номеров.
Человек, находившийся в номере на третьем этаже, обнаружил в комнате дым и сообщил об этом администрации, которая позвонила по номеру 112. В это же время начала работать автоматическая пожарная сигнализация, сказал пресс-секретарь.
Дым распространился из номеров в коридор. Пожарные потушили огонь, людей эвакуировали из здания. Примерно через час постояльцы смогли вернуться в номера. Жильцам комнат, в которых произошел пожар, были предоставлены новые номера.
Точные причины возгорания еще выясняются.