Фото: В спа-центре Estonia горела вентиляция, людей эвакуировали

По словам дежурного пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра, выяснилось, что возгорание произошло в вентиляционной шахте на территории двух гостиничных номеров.

Человек, находившийся в номере на третьем этаже, обнаружил в комнате дым и сообщил об этом администрации, которая позвонила по номеру 112. В это же время начала работать автоматическая пожарная сигнализация, сказал пресс-секретарь.