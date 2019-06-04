Вт, 4.06.2019
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  • Rus.Postimees.ee
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  • Фото: В спа-центре Estonia горела вентиляция, людей эвакуировали

Фото: В спа-центре Estonia горела вентиляция, людей эвакуировали
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Сегодня в 17.15 спасатели сообщили что в спа-центре Estonia на улице Пярна в Пярну в гостиничной части произошел пожар. Из одного из номеров шел дым.

По словам дежурного пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра, выяснилось, что возгорание произошло в вентиляционной шахте на территории двух гостиничных номеров.

Человек, находившийся в номере на третьем этаже, обнаружил в комнате дым и сообщил об этом администрации, которая позвонила по номеру 112. В это же время начала работать автоматическая пожарная сигнализация, сказал пресс-секретарь.

Дым распространился из номеров в коридор. Пожарные потушили огонь, людей эвакуировали из здания. Примерно через час постояльцы смогли вернуться в номера. Жильцам комнат, в которых произошел пожар, были предоставлены новые номера.

Точные причины возгорания еще выясняются.

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