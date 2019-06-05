Центристская партия поддержала кандидатуру Кадри Симсон в еврокомиссары

По данным ERR, правительство рассчитывает на то, что Симсон станет еврокомиссаром не временно, до осени, когда истекает срок полномочий действующего состава Европейской комиссии, но и на последующие пять лет.

Согласно коалиционному соглашению, которое заключили Центристская партия, EKRE и Isamaa, место комиссара от Эстонии в Европейской комиссии займет представитель центристов.