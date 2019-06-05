Центристская партия поддержала кандидатуру Кадри Симсон в еврокомиссары

Правление Центристской партии поддержало кандидатуру Кадри Симсон в еврокомиссары, сообщил портал новостей rus.err.ee.
По данным ERR, правительство рассчитывает на то, что Симсон станет еврокомиссаром не временно, до осени, когда истекает срок полномочий действующего состава Европейской комиссии, но и на последующие пять лет.
Согласно коалиционному соглашению, которое заключили Центристская партия, EKRE и Isamaa, место комиссара от Эстонии в Европейской комиссии займет представитель центристов.
По словам главы представительства Еврокомиссии в Эстонии Кейта Касеметса, пока не ясно, какую роль в Брюсселе станет выполнять Симсон, но совершенно точно, что ей не достанется пост вице-президента Европейской комиссии, который сейчас занимает реформист Андрус Ансип.