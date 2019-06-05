Что происходит? Спасатели окружили мост и спускают человека по веревке
Сегодня после полудня в Пярну к мосту Папинийду примчались несколько машин спасателей и случайные прохожие могли наблюдать, как спасатели спускаются с моста по веревке, сообщает Pärnu Postimees.
Оказалось, что сегодня в Пярну проходили учения. Согласно сценарию, любителю альпинизма во время восхождения стало плохо. Участвовавшие в учениях спасатели должны были находящийся между небом и землей манекен спустить вниз.
В Пярну нет специального мест для подобных учений, поэтому спасатели тренировались возле моста Папинийду.
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