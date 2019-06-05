Ср, 5.06.2019
"Я бы не сказала, что мы когда-либо ощущали советский строй, когда были маленькими. Мы были счастливыми детьми". Наринэ Абгарян
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Что происходит? Спасатели окружили мост и спускают человека по веревке

Что происходит? Спасатели окружили мост и спускают человека по веревке
Фото!

Сегодня после полудня в Пярну к мосту Папинийду примчались несколько машин спасателей и случайные прохожие могли наблюдать, как спасатели спускаются с моста по веревке, сообщает Pärnu Postimees.

Оказалось, что сегодня в Пярну проходили учения. Согласно сценарию, любителю альпинизма во время восхождения стало плохо. Участвовавшие в учениях спасатели должны были находящийся между небом и землей манекен спустить вниз.

В Пярну нет специального мест для подобных учений, поэтому спасатели тренировались возле моста Папинийду.

Смотрите фото!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ