В Минске договорились о новом прекращении огня в Донбассе. Это станет триумфом Зеленского

"Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске, - написал Зеленский на своей странице в Facebook в среду, 5 июня, обращаясь к руководителю Кремля и командованию оккупационных сил в Донбассе. - Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии".

В Минске 5 июня прошла очередная встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, в которую входят представители Украины, России и ОБСЕ. Это первая после смены президента на Украине встреча Контактной группы. Украинскую делегацию на ней вновь возглавляет экс-президент страны Леонид Кучма. Перед встречей новый президент Украины Владимир Зеленский обещал, что его команда представит конкретные предложения и новые решения по Донбассу, подчеркнув, что новое правительство не будет торговать территорией и суверенитетом Украины.

И вот, по итогам сегодняшней встречи Контактной группы стороны конфликта в Донбассе договорились подготовить новое соглашение об установлении режима тишины на линии соприкосновения сторон. Соглашение о прекращении огня может быть подписано уже на следующей встрече, которая состоится 19 июня. Кроме того, на встрече обсуждался вопрос восстановления экономических связей в Донбассе. Представители Донецка, Луганска и Киева напрямую должны найти взаимоприемлемые решения насущных экономических проблем.

Представители Луганской народной республики (ЛНР) и Украины подтвердили готовность 10 июня провести разведение сил и средств на участке в районе Станицы Луганской.