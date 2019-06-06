Лавров рассказал о предложении США провести еще один референдум по Крыму

"Вспомним санкции, которые мотивируются и объясняются Крымом, забывая о том, что крымчане проголосовали абсолютно свободно", - сказал Лавров. По его словам, в апреле 2014 года госсекретарь США Джон Керри заявил, что волеизъявление произошло так, как хотел крымский народ, однако предложил для порядка провести еще один референдум на эту тему. "С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование? Надеюсь, Джон на меня не обидится. Он тоже опубликовал в своих мемуарах некоторые секреты из наших с ним разговоров", - сообщил министр.

По его словам, главной целью санкций является попытка наказать Россию за независимую внешнюю политику и повысить конкурентоспособность методами санкционного давления. "Третья, более глобальная причина - это понимание необратимости процессов формирования полицентричного миропорядка, где гораздо больше чем одно или два государства имеют очень сильное влияние на мировую экономику и политику. Если смотреть вперед, то я уверен, американцы проводят политику, которая противоречит их долгосрочным интересам", - заявил Лавров.

Ранее в администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что готовят "стратегию по возвращению Крыма", однако не уточнили конкретных шагов, которые намерены предпринять. Тема Крыма обсуждалась во время поездки Зеленского в Брюссель, в ходе которой он встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Европейского Совета Дональдом Туском.