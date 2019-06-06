Картина дня: неожиданное заявление Ратаса, съемки фильма Нолана принесут миллионы и будущее столичных торговых центров

СМИ: сбежавшего из Таллиннской тюрьмы в 2015 году заключенного задержали в Петербурге

Как сообщает "Фонтанка", в Петербурге задержан разыскиваемый Эстонией мужчина. В октябре 2015 года он и еще один заключенный сбежали из Таллиннской тюрьмы. Читать далее...

Кылварт сомневается, что фильм Нолана оставит хорошее впечатление о Таллинне

Мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал, что горуправа даже не будет обсуждать закрытие на месяц Лаагна-теэ ради съемок нового фильма Tenet режиссера Кристофера Нолана. Но городские власти готовы рассмотреть вариант закрытия этой дороги по графику - не в часы пик и по выходным. Читать далее...

Министр Лукас: Лаагна-теэ напрямую связана с сюжетом фильма Нолана

У нового фильма всемирно известного режиссера Кристофера Нолана Tenet ("Догма") в Таллинне несколько съемочных мест. Удостоившаяся наибольшего внимания Лаагна-теэ в сюжете фильма играет роль, напрямую связанную с Эстонией. Читать далее...

Ратас: для обеспечения безопасности энергетиков можно держать на зарплате без необходимости выполнять работу

По словам премьер-министра Юри Ратаса, правительство взвешивает возможность из соображений безопасности держать на зарплате людей, занимающихся производством электричества на Eesti Energia, и в ситуации, когда они не выполняют своей повседневной работы. Министр финансов Мартин Хельме добавил, что расходы на это могут составить 10-12 миллионов евро. Читать далее...

Синоптики: жара усиливается, но готовьтесь к грозам!

По западной периферии российского антициклона с юго-восточным ветром к нам продолжает поступать континентальное тепло, к которому теперь добавится и влага. 30-градусная жара в Эстонии сохранится, но вероятность послеобеденных грозовых дождей возрастет. Читать далее...

Почти каждый второй житель страны считает, что жизнь в Эстонии изменилась к лучшему

То, что жизнь в Эстонии изменилась к лучшему, считают 48% принявших участие в опросе жителей страны. Интересно, что в большей степени в этом убеждены эстонцы. Читать далее...

Крупные таллиннские торговые центры украдкой подыскивают женихов

И хотя ни один участник рынка об этом напрямую не говорит, собственники крупных торговых центров столицы в случае поступления хорошего предложения готовы их продать. Эксперты в области недвижимости шепотом утверждают, что три или четыре центра пассивно ищут покупателей. Читать далее...

С официального сайта EKRE убрали упоминание о высылке 553 беженцев

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) убрала со своей официальной страницы вводящее в заблуждение упоминание о том, что стране стоит выслать 553 беженцев, хотя еще два месяца назад председатель партии Март Хельме говорил, что не собирается убирать его. Читать далее...

Юхан Рауд: Лаагна-теэ и радиоактивная Литва

Заявление Михаила Кылварта, что Лаагна-теэ не станут закрывать на время, необходимое Кристоферу Нолану для съемок его нового фильма «Догма», - по сути, выстрел себе в ногу. Читать далее...

Найден труп пропавшего в феврале 50-летнего мужчины

Во вторник, 5 июня, в 17:55 на пляжной зоне мыза Пуску на Ляэнемаа бы найдет труп мужчины без признаков насильственной смерти. Читать далее...

Тайно записывавшая разговоры Керт Кинго, по оценке суда, действовала законно

Административная коллегия Государственного суда постановила, что тайно записывавшая развивающие беседы в Налогово-таможенном департаменте и передавшая эти записи новоиспеченный министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго поступала законно, сообщила пресс-служба суда. Читать далее...

Под Тарту найден советский самолет: эксперты поражены тем, что нашли среди фрагментов

На прошлой неделе в деревне Лохква под Тарту в ходе работ по прокладке канализационной трассы были обнаружены обломки советского истребителя времен Второй мировой войны и останки летчика. Читать далее...

Министр по делам народонаселения будет обходиться в 600 000 евро в год

Сегодня правительство решило выделить из резервов деньги на покрытие расходов восстановленной должности министра по делам народонаселения. Читать далее...

Министр Кинго: зарплату почтальонам Omniva нужно поднять