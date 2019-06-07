На выходных в Таллинне меняется маршрут четырех автобусных линий

В связи проведением мероприятия народного спорта - Таллиннского народного заезда в субботу, 8 июня, с 8 до 18:00 и в воскресенье, 9 июня, с 8 до 20:00 закрываются для движения улицы Яэзи, Валукоя и Лыытса.
Во время проведения заезда меняются и маршруты автобусов. В обоих направлениях автобусы линий 7, 15, 49 и 65 пойдут в объезд по улице Суур-Сыямяэ, где появятся временные остановки: «Двигатель» - в районе перекрестка с улицей Лыытса (на обоих направлениях) и «Каубаяама» - на направлении к центру города до перекрестка с улицей Яэзи.