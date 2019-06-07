Банк Эстонии: снижение акцизов на алкоголь может притормозить инфляцию

Об этом сообщил в своем пресс-релизе экономист центробанка Сулев Перт, отметив, что под воздействием снижения акциза может замедлиться инфляция — как в этом году, так и в следующем до 0,2 процентных пункта.

«Рост цен во второй половине года в Эстонии замедлится и прогнозируемый рост цен в этом году может достигнуть 2,3%», - предположил Перт.

Более медленному росту цен в ближайшие месяцы, по оценке экономиста, способствуют и менее высокие цены на сырую нефть.

«Моторное топливо в ближайшие месяцы подешевеет, поскольку стоимость сырой нефти на мировом рынке в начале июня упала до отметки, близкой к 60 долларам за баррель. Во втором полугодии рост цен на энергию по этой причине постепенно начнет замедляться», - сказал экономист.

Как сообщил в пятницу департамент статистики, индекс потребительских цен в мае этого года по сравнению с апрелем вырос в Эстонии на 0,2 процента и в сравнении с маем прошлого года увеличился на 3,1 процента.

«И товары, и услуги подорожали в Эстонии быстрее, чем в еврозоне», - отметил Перт и добавил, что годовая инфляция в еврозоне составила всего 1,2%.

Удорожание потребительской продуктовой корзины, по его словам, в этом году было скромным. Цены на продукты, в том числе, на алкоголь, в мае за год выросли на 3 процента. Рост цен на 2,2 процента обусловлен тем, что овощи, из-за неблагоприятных погодных условий, стали дороже на 32 процента.