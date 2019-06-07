Налогово-таможенный департамент выплатит министру Кинго компенсацию в 8000 евро

Госсуд вчера принял решение, что за противоправное увольнение Налогово-таможенный департамент должен выплатить Керт Кинго компенсацию в размере зарплаты за три месяца, а также недополученную из-за незаконного отстранения от работы заработную плату.

Руководитель по коммуникациям Налогово-таможенного департамента Райнер Лауритс сказал, на основании решения Госсуда, размер компенсации составляет 7976 евро и 92 цена, с которых удерживается подоходный налог.

Вчера в Госсуде завершилась судебная эпопея, которая годами шла между министром внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго и ее бывшим работодателем Налогово-таможенным департаментом.

Госсуд оценил, что увольнение Кинго за тайное ведение и передачу записей было противоправным. Поскольку Кинго записывала и передавала записи бесед с целью доказать притеснение на рабочем месте, по оценке Госсуда, интересы ведшего беседу чиновника департамента менее весомы, чем ее оправданный интерес доказать притеснение на работе.

В рамках дошедшего до Государственного суда административного дела Керт Кинго и Налогово-таможенный департамент спорили о том, имела ли право истица тайно записывать проводившиеся с ней развивающие беседы и передавать эти записи генеральному директору департамента и в отдел внутреннего контроля в качестве доказательства притеснений на работе. Расследование притеснения не выявило, но департамент за запись и передачу развивающей беседы в порядке дисциплинарного наказания освободил истицу от занимаемой должности по причине того, что она нарушила действовавший в то время Закон о защите личных данных: не спросила у ведшего развивающую беседу чиновника департамента разрешения на запись разговора.

Госсуд объяснил, что эстонский законотворец неправильно принял директиву о защите личных данных. Данная директива требует от стран-членов, чтобы была оговорена возможность для обработки личных данных и реализации крайне важных оправданных интересов человека. Такого правового основания эстонскими законами не предусмотрено. Поэтому при рассмотрении жалобы Госсуд опирался на недавно принятую директиву.