Сб, 8.06.2019
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В Таллинне снизились цены на топливо

"Синее топливо" не представляет никакой угрозы для двигателя, поэтому многих привлекает возможность залить его в бак.

ФОТО: Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja /

На прошедшей рабочей неделе цены на бензин в Вильнюсе и Таллинне снизились, в Риге не изменились, свидетельствуют данные агентства BNS.

Самые дорогие бензин и дизельное топливо на этой неделе по-прежнему продавались в Таллинне, самые дешевые - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K бензин 95-й марки в минувшую пятницу по-прежнему стоил 1,334 евро за литр, дизтопливо - 1,264 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки за неделю снизилась на 2,4% - до 1,175 евро за литр, на дизельное топливо - на 1,2%, до 1,11 евро за литр.

В Таллинне на АЗС Circle K бензин 95-й марки подешевел на 0,6% - до 1,38 евро за литр, цена дизтоплива не изменились и составила 1,36 евро за литр.

Цена автогаза на этой неделе была стабильной в столицах всех трех балтийских стран. В пятницу литр автогаза в Риге по-прежнему стоил 0,575 евро, в Таллинне - 0,629 евро, в Вильнюсе - 0,519 евро за литр.

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