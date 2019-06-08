В Таллинне снизились цены на топливо

Самые дорогие бензин и дизельное топливо на этой неделе по-прежнему продавались в Таллинне, самые дешевые - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K бензин 95-й марки в минувшую пятницу по-прежнему стоил 1,334 евро за литр, дизтопливо - 1,264 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки за неделю снизилась на 2,4% - до 1,175 евро за литр, на дизельное топливо - на 1,2%, до 1,11 евро за литр.

В Таллинне на АЗС Circle K бензин 95-й марки подешевел на 0,6% - до 1,38 евро за литр, цена дизтоплива не изменились и составила 1,36 евро за литр.