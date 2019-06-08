Фото: полицейский показал последствия невнимательности водителя

Ляэне-Харьюское отделение полиции написало на своей странице в Facebook, что водитель автомобиля не заметил велосипедиста и выехал ему наперерез. На стекле автомобиля остался след в месте, куда врезалась голова велосипедиста. «На этот раз он (велосипедист - прим.ред.) отделался легкими травмами благодаря шлему. Результаты столкновения видны на фотографиях», - пишет полиция.

Напомним, что в этом году произошло уже более 50 ДТП с участием велосипедистов. В мае погибли два велосипедиста. Лейтенант полиции Маарья Пунак ранее в соцсетях призывалат водителей быть особенно осторожными на дорогах и считаться с менее защищенными участниками движения.

«Думаю, что все водители помнят свои первые поездки после получения водительских прав. Не сразу были понятны все знаки, любой неожиданно перестраивающийся автомобиль или машина, совершающая поворот, не показывая сигнала поворота, заставляли резко жать на тормоз, - написала Пунак. - То же чувствуют и велосипедисты – только что получившие права на управления велосипеда дети и взрослые, чей двухколесный друг пылился в ожидании начала сезона в подвале несколько месяцев. Велосипедистам требуется время на то, чтобы вспомнить навыки вождения и привыкнуть к участию в дорожном движении».